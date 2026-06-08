Mercato: C’est fait, le PSG annonce une signature importante

Alors qu’une vague de départs de titis pourrait se profiler cet été, le PSG est parvenu à retenir l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. La bonne nouvelle est tombée ce lundi matin.

Mercato PSG : Adam Ayari signe a signé son premier contrat professionnel

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Contrairement à la majorité des jeunes de l’équipe U19 qui devraient partir cet été, Adam Ayari lui a décidé de rester au PSG. D’après les informations de L’Equipe, l’ailier droit en fin de contrat stagiaire cet été a signé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale.

Avec 19 buts et 12 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues, Adam Ayari a été le joueur U19 le plus décisif du PSG cette saison. Cette signature marque un tournant dans un contexte où plusieurs jeunes U19 parisiens sont amenés à quitter Paris cet été.

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« Adam Ayari a signé son premier contrat professionnel avec le PSG cette semaine. Signature importante pour un 2008 avant la finale du championnat U19 », écrit le journaliste Loïc Tanzi. Ayari fait partie des Titis les plus prometteurs de sa génération, un départ aurait été une vraie déception. Il faudra voir ensuite quel est le plan exactement pour ce jeune talent : une place dans le groupe professionnel dès cette saison ou un prêt ?

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En tout cas, le joueur et le PSG ont la volonté d’avancer ensemble pour l’avenir. Il ne reste plus que le communiqué officiel du Paris Saint-Germain.