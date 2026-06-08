Mercato ASSE : Quel avenir pour Moueffek à Saint-Etienne ?

Le dossier Aïmen Moueffek est sur la table à l’ASSE. A deux ans de la fin de son contrat, il pourrait quitter son club formateur.

ASSE : Aimen Moueffek, une saison moyenne

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L’ASSE attend son nouvel entraîneur pour remplacer Philippe Montanier, avec qui la direction du club n’a pas trouvé d’accord pour poursuivre l’aventure en Vert. En attendant, la situation de plusieurs joueurs, dont Aimen Moueffek, est en suspens. Il est certes sous contrat jusqu’en 2028, mais ses performances lors de la saison dernière ne font pas de lui un joueur indispensable de l’équipe.

Selon les statistiques de Data’Scout, le milieu de terrain n’a ni assez de volume offensif ni assez de présence physique et défensive. La source évalue la distance parcourue à 18e centile, la distance à haute intensité à 29e, les courses à haute intensité à 22e. Ces chiffres traduisent évidemment le peu d’impact physique du Franco-Marocain dans les matchs de l’AS Saint-Etienne.

Pour rappel, il a disputé 29 matchs en Ligue 2, plus les 3 matchs de barrages. Cependant, il a été titulaire à 16 reprises, soit la moitié des rencontres jouées. Son temps de jeu a été de 50 minutes en moyenne par match. Selon les commentaires de Peule-Vert, Aimen Moueffek « a souvent joué par petites doses et son profil est une interrogation ouverte ».

Mercato : Le Marocain mis sur le marché des transferts ?

L’ASSE ne le pousse pas dehors, mais son sort dépendra du futur entraîneur. Si le joueur formé à L’Étrat n’est pas parmi les priorités du successeur de Montanier, il sera alors mis sur le marché. Après 14 années passées au club, ce serait une opportunité pour le joueur de 25 ans de vivre une nouvelle expérience et surtout de pouvoir faire décoller sa carrière.

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D’après le site spécialisé Transfermarkt, Aimen Moueffek est valorisé à 2 millions d’euros sur le marché des transferts.