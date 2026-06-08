Mercato PSG : 18 passes, accord conclu pour ce prodige grec ?   

Les dirigeants du PSG dégotent un nouveau phénomène en Belgique en vue du mercato estival. Le prix de la pépite est connu.

Mercato : Le PSG fonce sur Konstantinos Karetsas

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La direction du PSG déniche certaines pépites en vue du mercato estival. Selon les indiscrétions, les recruteurs parisiens ont flashé sur une nouvelle cible prioritaire en Belgique. Son nom ? Konstantinos Karetsas.

À 18 ans, ce milieu offensif fait aujourd’hui les beaux jours du KRC Genk. L’Europe entière l’observe. Déjà sélectionné à dix reprises avec l’équipe nationale de Grèce, un maillot sous lequel il a déjà inscrit trois buts, le jeune international confirme cette saison toutes les attentes placées en lui.

Ses solides performances montrent qu’il a la force dans les jambes et peut s’imposer au Paris SG. Ses statistiques cette saison sont convaincantes. 49 apparitions toutes compétitions confondues, 3 buts marqués et 18 passes décisives délivrées. Cette impressionnante pointe de technicité séduit les plus grands clubs du continent.

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Engagé avec son club jusqu’en juin 2029, le joueur pourrait rapporter le jackpot aux Belges. Genk fixe son prix à 45 millions d’euros. Sur Transfertmarkt, Konstantinos Karetsas vaut 35 millions d’euros. Le club belge, financièrement stable, refuse de brader sa pépite et pourrait même faire grimper le prix en raison de la concurrence.

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Des clubs de Serie et de Premier League font des yeux doux à l’international grec. Cette somme XXL ne refroidit pas le Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens, séduits par son profil, suivent le dossier de très près. Les négociations pourraient s’accélérer dans les prochaines semaines. Le coach parisien, Luis Enrique aurait validé la piste.