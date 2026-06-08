Mercato : C’est du lourd, l’OM craque pour un solide roc en Italie

La direction de l’OM dégote un nouveau défenseur central en Italie pour remplacer Leonardo Balerdi. Le dossier est très complexe.

Mercato OM : Evan Ndicka pour remplacer Balerdi ?

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C’est le choc. Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM, rate officiellement le Mondial à cause d’une blessure au mollet droit survenue à l’entraînement. Ce coup dur scelle aussi son avenir en club. Après six saisons passées sur la Canebière, le défenseur argentin veut quitter le navire, forçant les dirigeants olympiens à lui trouver un successeur pour le prochain mercato d’été.

Marseille s’active déjà. Pour reconstruire sa défense, le club phocéen cible un profil international ivoirien. Selon les révélations du média Transferfeed, l’Olympique de Marseille courtise ainsi très sérieusement Evan Ndicka. Le joueur de l’AS Roma plaît énormément aux pensionnaires du Vélodrome.

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Le solide international ivoirien de 26 ans s’impose par un gabarit athlétique impressionnant. Il livre des performances XXL en Italie. Arrivé libre chez les Giallorossi en juillet 2023, le roc ivoirien y est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028. L’opération s’annonce donc complexe, mais Marseille est déterminé à frapper fort.

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Les Romains n’ont pas encore donné leur feu vert pour le départ de l’Éléphant. Sur Transfertmarkt, Evan Ndicka vaut 35 millions d’euros. Pour réussir ce coup, les dirigeants marseillais devront casser leur tirelire. Les deux clubs pourraient procéder à un échange. La Louve lorgne deux cracks de l’OM pour cet été. Il s’agit de Mason Greenwood et Igor Paixão.