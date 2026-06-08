Mercato : C’est fait, le Stade Rennais s’offre un défenseur  

La direction du Stade Rennais boucle un joli deal au Portugal. Un jeune défenseur est attendu à Rennes dans les prochains jours.

Mercato : Le Stade Rennais mise 3,5 M€ sur Gonçalo Oliveira

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Roulement de tambour, le Stade Rennais va accueillir une pépite. Gonçalo Oliveira va poser ses valises à Rennes. Pour environ 3,5 millions d’euros, le club breton s’offre ce roc de 19 ans formé au Benfica Lisbonne. C’est un joli coup.

Malgré son jeune âge, le Portugais affiche déjà une solide expérience. Il a mené la formation de Youth League comme capitaine lors de neuf rencontres. Parallèlement, il a disputé 24 matchs avec l’équipe B, inscrivant trois buts au passage. Ce pur produit du centre de formation lisboète a gravi les échelons avec succès.

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Gonçalo Oliveira a un palmarès déjà fourni. Il a été champion national U17 en 2023. Le jeune roc a ensuite soulevé la Taça Revelação avec les U23 en 2025. Bien qu’il n’ait jamais joué avec l’équipe première, son potentiel est reconnu. Le staff l’avait même convoqué pour la Supertaça 2025, témoignant de sa progression au Portugal.

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Selon les informations de Renascença, l’accord entre les deux clubs est désormais total. Oliveira est un défenseur gaucher, international U21, doté de très belles qualités. Les pensionnaires du Roazhon Park ont accéléré les négociations ces derniers jours. Ils ont réussi à convaincre les dirigeants portugais. Gonçalo Oliveira va apporter plus de tonus au Stade Rennais la saison prochaine.