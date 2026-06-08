PSG : Un projet colossal freiné, Al-Khelaïfi va trancher !

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, n’exclut pas l’idée de construire un nouveau stade à Poissy ou Massy. Mais des difficultés commencent à freiner le projet.

Nouveau stade du PSG : Al-Khelaïfi face à des obstacles majeurs

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Nasser Al-Khelaïfi fait face à un véritable casse-tête. Le Paris Saint-Germain a célébré le 31 mai dernier sa deuxième victoire en Ligue des champions au Parc des Princes. Ces célébrations ont rappelé l’attachement viscéral des Parisiens à cette enceinte historique. La direction parisienne n’exclut d’ailleurs pas l’idée de devenir propriétaire des lieux.

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Cette ambition est devenue possible suite à l’élection du nouveau maire Emmanuel Grégoire. Ce dernier a renoué le contact avec le PSG et des discussions se mènent dans ce sens. Notons que les sites de Poissy et de Massy avaient été identifiés pour accueillir le nouveau stade du PSG. Sauf que des études récentes révèlent des obstacles à ce projet.

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Notamment le coût exorbitant lié aux infrastructures de transport nécessaires pour desservir ces zones périphériques. L’Equipe explique que ces freins logistiques renforcent l’idée de voir le PSG rester finalement au Parc. Le comité de pilotage du club parisien étudie minutieusement ces données. Une décision devra être prise le 25 juin prochain. Cette rencontre pourrait tout chambouler.