Coup de théâtre à l’OM : Accord signé pour une vente en or

La direction de l’OM est tout proche de finaliser une belle vente en attaque. Mason Greenwood a finalement donné son feu vert pour un transfert à l’AS Rome.

Mercato OM : Accord trouvé, Greenwood en route pour l’AS Rome

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L’Olympique de Marseille s’apprête à sacrifier l’un de ses meilleurs atouts offensifs. Mason Greenwood avait récemment affiché souhait de « rester » à l’OM. Un club où il a été auteur 26 buts et 11 passes décisives en 45 matchs cette saison. Mais les difficultés économiques obligent la direction phocéenne à se séparer de lui.

La vente de Mason Greenwood est perçue comme le meilleur moyen de soulager des finances qui sont dans le rouge. L’Atlético Madrid, le Borussia Dortmund ou encore Fenerbhaçe ont tenté de le lui recruter. Mais c’est finalement l’AS Rome qui a pris les devants dans ce dossier chaud.

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Le discours séduisant de Gian Piero Gasperini et la qualification du club italien pour la prochaine Ligue des Champions ont fait la différence. Le Corriere Dello Sport le confirme, un accord de principe a été scellé entre l’ailier anglais et les Giallorossi. Un salaire annuel de 4 millions d’euros et contrat de 5 ans l’attendraient à Rome.

55 millions d’euros pour son transfert

Le transfert de Mason Greenwood n’est pas encore acté. La Louve devra trouver un terrain d’entente économique avec la direction de l’OM. C’est là que les choses se corses. L’Olympique de Marseille réclamerait près de 55 millions d’euros avant de céder son attaquant polyvalent. Sachant que 40 % de ce montant sera reversé à Manchester United.

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L’AS Rome le sait. Elle attend son nouveau directeur sportif, Tony D’Amico, pour formuler une offre concrète. Une proposition proche de 40 millions d’euros est évoquée. Ce qui ne devrait pas suffire à convaincre Marseille. Les Romains devront rehausser leurs arguments financiers.