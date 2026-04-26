PSG : Hakimi forfait pour le choc contre le Bayern ?

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Le PSG scrute l’état physique d’Achraf Hakimi avec une inquiétude grandissante, à quelques jours d’une demi-finale de Ligue des Champions qui sent déjà la poudre. Sorti à la pause face à Angers, le latéral marocain fait planer une ombre sur le rendez-vous capital contre le Bayern Munich.
PSG : Hakimi touché avant le Bayern
Le signal n’a échappé à personne. Après un sprint intense en première période, Hakimi s’est brièvement accroupi, visiblement gêné, avant de rejoindre les vestiaires à la pause. Une image qui a immédiatement réveillé les angoisses parisiennes à l’approche du choc européen face au Bayern Munich.
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Dans un contexte où chaque détail compte, cette sortie prématurée interroge. Certes, le défenseur a quitté le stade sans boiter, sourire aux lèvres, mais dans le football de très haut niveau, les apparences sont parfois aussi trompeuses qu’un crochet de dernière minute.
Le Paris SG face à une équation tactique
Si le Marocain venait à manquer le duel contre le Bayern, ce serait bien plus qu’une absence individuelle. Achraf Hakimi incarne l’un des moteurs du jeu parisien : percussion, largeur, répétition des courses et agressivité défensive. Luis Enrique pourrait alors revoir son plan.
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Warren Zaïre-Emery ou une solution plus conservatrice sur le couloir droit pourraient être envisagés. Mais remplacer Hakimi, c’est un peu comme demander à une montre suisse de tourner sans son ressort principal : ça fonctionne, mais pas avec la même précision.
Une réponse claire avant mardi
Hakimi pourrait-il manquer le rendez-vous du Bayern ? À ce stade, rien ne permet de l’affirmer. Le staff médical devrait trancher après les examens et les sensations du joueur lors de la dernière séance. Toutefois sa sortie relève autant de la précaution que d’une réelle alerte.
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À trois jours d’une demi-finale contre le Bayern, Paris n’allait prendre aucun risque inutile. Le sourire à la sortie du stade est un signal rassurant, mais le suspense reste entier. Au Paris SG, on ne parle pas encore de catastrophe, seulement d’un sérieux nuage au-dessus du Parc.