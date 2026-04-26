PSG : Hakimi forfait pour le choc contre le Bayern ?

Le PSG scrute l’état physique d’Achraf Hakimi avec une inquiétude grandissante, à quelques jours d’une demi-finale de Ligue des Champions qui sent déjà la poudre. Sorti à la pause face à Angers, le latéral marocain fait planer une ombre sur le rendez-vous capital contre le Bayern Munich.

PSG : ‎Hakimi touché avant le Bayern

‎Le signal n’a échappé à personne. Après un sprint intense en première période, Hakimi s’est brièvement accroupi, visiblement gêné, avant de rejoindre les vestiaires à la pause. Une image qui a immédiatement réveillé les angoisses parisiennes à l’approche du choc européen face au Bayern Munich.

Lire aussi :‎ Mercato PSG : Le coup de pression de Hakimi au Paris SG

À voir

Malaise à l’OM : Habib Beye répond cash à Facundo Medina !

‎Dans un contexte où chaque détail compte, cette sortie prématurée interroge. Certes, le défenseur a quitté le stade sans boiter, sourire aux lèvres, mais dans le football de très haut niveau, les apparences sont parfois aussi trompeuses qu’un crochet de dernière minute.

‎Le Paris SG face à une équation tactique

‎Si le Marocain venait à manquer le duel contre le Bayern, ce serait bien plus qu’une absence individuelle. Achraf Hakimi incarne l’un des moteurs du jeu parisien : percussion, largeur, répétition des courses et agressivité défensive. ‎Luis Enrique pourrait alors revoir son plan.

Lire aussi : Mercato : Liverpool prépare une incroyable offre pour le PSG

Warren Zaïre-Emery ou une solution plus conservatrice sur le couloir droit pourraient être envisagés. Mais remplacer Hakimi, c’est un peu comme demander à une montre suisse de tourner sans son ressort principal : ça fonctionne, mais pas avec la même précision.

‎Une réponse claire avant mardi

Hakimi pourrait-il manquer le rendez-vous du Bayern ? À ce stade, rien ne permet de l’affirmer. Le staff médical devrait trancher après les examens et les sensations du joueur lors de la dernière séance. ‎Toutefois sa sortie relève autant de la précaution que d’une réelle alerte.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato : Urgent ! Accord PSG – Chelsea pour Cole Palmer ?

À voir

Troyes humilie l’ASSE, Montanier désigne le coupable

Mercato : Le SRFC et Lille à la lutte pour un ancien du PSG

À trois jours d’une demi-finale contre le Bayern, Paris n’allait prendre aucun risque inutile. Le sourire à la sortie du stade est un signal rassurant, mais le suspense reste entier. Au Paris SG, on ne parle pas encore de catastrophe, seulement d’un sérieux nuage au-dessus du Parc.