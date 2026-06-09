Mercato OM : L’offre osée de Grégory Lorenzi pour un buteur

Le nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi, s’active sur le mercato. Il tente d’ailleurs un coup surprenant, en proposant un échange pour Akor Adams.

Mercato : Grégory Lorenzi propose un échange pour Akor Adams

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Le mercato s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que Mason Greenwood se rapproche de l’AS Rome, les dirigeants phocéens travaillent sur un autre dossier en attaque. Grégory Lorenzi et ses collaborateurs tentent de faire venir un nouvel avant-centre.

Marca révèle d’ailleurs que le nouveau directeur sportif de l’OM a fait de l’attaquant du FC Séville, Akor Adams, une cible prioritaire cet été. Décisif dans le maintien du club andalou, l’international nigérian en est à 10 réalisations en 30 matchs de championnat.

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Son profil solide, alliant expérience en Ligue 1et puissance physique, correspondrait aux critères de recherches de l’OM. Gregory Lorenzi étant contraint de recruter malin cet été. La nouvelle direction marseillaise proposerait même une offre inattendue.

Neal Maupay inclus dans la transaction

La source explique que l’OM est prêt à céder Neal Maupay plus 18 millions d’euros en échange d’Akor Adams. L’autre option est un versement direct de 20 millions d’euros pour son transfert. Cette valorisation provoque tout de même de l’étonnement en Espagne.

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De nombreux supporters du FC Séville peinent à comprendre à telle offre. Ils ont multiplié les commentaires ironiques sur les réseaux sociaux. « 20 M€ pour Adams, même à 10 ME on le vendrait », peut-on lire dans les commentaires. Selon eux, le prix avancé par l’OM est déconnecté du rendement de l’ancien Montpelliérain.