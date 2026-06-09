Mercato : Négociations en cours, le PSG prépare un double coup dingue  

100 millions d’euros. C’est le prix fou des deux nouvelles cibles du PSG pour ce mercato estival. Les négociations sont en cours en Angleterre.

Mercato : Le PSG fonce sur deux phénomènes en Angleterre

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Les dirigeants du PSG regardent vers la Premier League pour ce mercato estival. Le nom de Morgan Rogers a circulé ces dernières semaines. À 23 ans, le milieu offensif anglais sort d’une saison pleine avec Aston Villa. Ses statistiques sont impressionnantes : 14 buts et 12 passes décisives en 55 matchs. Grand artisan du sacre des Villans en Ligue Europa, il a validé son billet pour le Mondial.

Le média The Athletic a confirmé l’intérêt de Paris le 3 juin dernier. Les dirigeants parisiens ont même déjà discuté avec l’entourage du joueur. Mais Arsenal et les cadors anglais sont aussi sur le coup. Rogers, de son côté, ne force pas son départ. Aston Villa sait qu’il détient là sa plus grosse valeur marchande et se montre gourmand. Le club de Birmingham demande 100 millions d’euros.

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Le Paris SG va-t-il dépenser une telle fortune ? C’est peu probable. Le secteur offensif parisien affiche déjà complet. Si Rogers reste à Aston Villa, il recroisera le PSG très vite. Les deux équipes s’affronteront le 12 août prochain lors de la Supercoupe d’Europe.

Une autre piste onéreuse mène à Londres. Fin avril, Foot Mercato révélait l’intérêt du PSG pour Mateus Fernandes. Le milieu portugais de 21 ans, formé au Sporting CP, a brillé avec West Ham. Malheureusement, ses performances n’ont pas sauvé les Hammers de la relégation. Le club londonien doit maintenant vendre ses stars pour renflouer ses caisses.

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The Athletic et le journaliste Fabrizio Romano ont confirmé cette piste parisienne. Le joueur, couvé par le puissant agent Jorge Mendes, plaît aussi beaucoup à Manchester United. West Ham réclame 85 millions de livres sterling pour le libérer, soit près de 100 millions d’euros. Là encore, le dossier paraît irréaliste pour le Paris SG. Le club possède déjà quatre milieux de terrain installés. De plus, l’état-major parisien souhaite donner du temps de jeu au jeune Dro Fernandez.