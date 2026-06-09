Mercato FC Nantes : C’est OK, deux recrues attendues à Nantes  

Les dirigeants du FC Nantes ont trouvé leur nouveau coach. Il viendra à la Beaujoire avec l’un de ses hommes forts.

Mercato FC Nantes : Der Zakarian et Hilton arrivent

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Michel Der Zakarian revient au FC Nantes. Pour ce troisième mandat chez les Canaris, le technicien pourrait intégrer le Brésilien Vitorino Hilton à son staff.

Sauf surprise de dernière minute, les Canaris confient à nouveau leur banc à MDZ. C’est la troisième fois qu’il revient à la Beaujoire pour sauver le club. À chaque fois, il a réussi la montée dans l’élite. C’est l’homme de la situation. Une mission immense l’attend. Les Kita veulent des résultats solides la saison prochaine.

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Pour réussir ce pari au FC Nantes, le coach veut s’entourer d’hommes de confiance. Il mise sur un ancien soldat. Selon les informations du compte X @FcnHistory, l’ancien défenseur central Vitorino Hilton pourrait effectivement intégrer le staff technique nantais.

Le saviez-vous ? Hilton a porté successivement les maillots du RC Lens et de l’Olympique de Marseille avant de devenir un joueur cadre de Der Zakarian à Montpellier entre 2017 et 2021.

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Retraité des terrains depuis 2022, le Brésilien s’est rapidement reconverti. Il a d’abord partagé son expertise comme consultant pour Prime Video. Très vite, le terrain l’a rappelé : il a fait ses armes d’éducateur au Montpellier HSC, officiant d’abord avec l’équipe réserve avant de rejoindre le groupe professionnel. Ses retrouvailles avec Der Zakarian sur le banc de la Beaujoire s’annoncent prometteuses.