Mercato PSG : 13 buts, un ailier rend fou Luis Enrique  

Le PSG veut des renforts. Pour lancer la prochaine saison, le club de la capitale cible désormais une pépite : Yan Diomandé, l’ailier du RB Leipzig.

Mercato : le PSG accélère pour Yan Diomandé

Le PSG se prépare pour la prochaine saison. Des renforts sont attendus pour montrer un nouveau visage. Selon le média espagnol Sport, le nom de Yan Diomandé figure en tête de liste. Les premiers contacts avec l’entourage de l’Ivoirien ont d’ailleurs déjà eu lieu. Les Allemands attendent le jackpot.

Le RB Leipzig ne lâchera pas son prodige de 19 ans pour moins de 100 millions d’euros. Cette somme, bien que colossale, s’explique par la concurrence de la Premier League. Manchester City, Manchester United et Liverpool surveillent déjà la situation de très près. Avec 13 buts et 9 passes décisives cette saison, l’international ivoirien est en pleine forme.

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Mais pour finaliser une telle opération, le Paris SG doit d’abord dégraisser son effectif. Vendre pour mieux acheter : tel est l’impératif parisien. Gonçalo Ramos, l’attaquant portugais, semble être le premier candidat au départ. Sous les ordres de Luis Enrique, Ramos a perdu sa place de titulaire. L’entraîneur espagnol préfère Ousmane Dembélé, épaulé par Kvaratskhelia et Doué. Paris espère toutefois récupérer une part importante des 80 millions d’euros investis en 2023.

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L’avenir de Bradley Barcola pourrait lui aussi basculer. Longtemps considéré comme un pilier de l’attaque, l’ailier français subit la menace directe de l’arrivée de Diomandé. Si les sollicitations anglaises se concrétisent, Barcola pourrait plier bagage dès 2026. Des rumeurs indiquent même qu’il aurait déjà entamé la recherche d’un nouveau point de chute.