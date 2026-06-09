Mercato : Ça chauffe entre le Stade Rennais et le LOSC !

Le Stade Rennais et le LOSC sont en lutte pour un crack au Danemark. La porte est ouverte pour le transfert du phénomène.

Mercato : Le Stade Rennais défie le LOSC pour Aral Simsir

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Le Stade Rennais s’invite dans le dossier Aral Simsir et contrarie les plans du LOSC. Lille pensait avoir de l’avance pour l’ailier de 23 ans du FC Midtjylland. Le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu confirme d’ailleurs que les Dogues ont déjà lancé les discussions.

Séduit par la polyvalence du joueur et ses performances XXL cette saison, le club nordiste doit désormais faire face à la concurrence des Rouge et Noir. Selon les indiscrétions, les dirigeants rennais sont venus aux renseignements ces derniers jours.

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Formé à gauche, le natif de Koge sait aussi briller à droite ou en soutien de l’attaquant. Ses statistiques au Danemark impressionnent : 12 buts et 21 passes décisives cette saison. Ce créateur percutant, doté d’une technique hors norme et d’un excellent sens du placement entre les lignes, affole le marché. Midtjylland se montre gourmand. Lié à son club jusqu’en 2029, le joueur ne partira pas facilement.

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Le club danois a déjà repoussé plusieurs approches. D’après Le Petit Lillois, une offre lilloise de 10 millions d’euros a ainsi été déclinée. Les dirigeants scandinaves réclament désormais le double, soit environ 20 millions d’euros, pour ouvrir les négociations. Cette exigence financière a jeté un sérieux coup de froid sur le Nord et calme, pour le moment, l’ardeur des recruteurs bretons.

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Face à ce montant un peu élevé, le board rennais explore d’autres pistes et garde un œil très attentif sur Pablo Pagis. Révélation de la saison sous les couleurs du FC Lorient, l’ailier gauche de 23 ans, capable de repiquer dans l’axe, montre de très belles qualités. Il affiche un bilan solide de 10 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. Là encore, le volet financier coince. Lorient réclame 20 millions d’euros pour sa pépite. Un tarif jugé élevé par Rennes.