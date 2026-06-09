Mercato PSG : Accord scellé pour ce crack sénégalais ?  

Un jeune crack du PSG attise les convoitises pendant ce mercato estival. Un géant de Premier League veut le déloger de Paris.

Mercato PSG : Un départ à 40 millions d’euros se précise

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Le champion d’Europe s’active déjà. Tout juste couronné de sa deuxième Ligue des champions consécutive, le PSG bascule en mode transfert. L’objectif de la direction parisienne est de régénérer l’effectif de Luis Enrique pour conserver sa couronne. Mais cette reconstruction implique des sacrifices et plusieurs départs se profilent, à commencer par celui d’Ibrahim Mbaye.

À 18 ans, l’ailier parisien aspire à un temps de jeu plus conséquent. Cette ambition personnelle coïncide avec l’intérêt pressant de la Premier League, où le jeune international sénégalais possède une belle cote. Les courtisans anglais ne perdent pas de temps.

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Selon le journaliste Sébastien Vidal, Aston Villa avance concrètement sur la piste menant à Ibrahim Mbaye. Séduit par le profil du jeune ailier, le club de Birmingham en fait une cible prioritaire pour apporter de tonus à son secteur offensif. Les discussions s’annoncent d’autant plus fluides que le joueur ne ferme pas la porte à un exil de l’autre côté de la Manche.

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Le Paris SG a fixé ses conditions. Pour céder son crack, le club de la capitale réclame une somme avoisinant les 40 millions d’euros. Le montant peut surprendre. En effet, la valeur marchande du joueur stagne plutôt autour des 25 millions d’euros. Paris compte donc capitaliser sur le fort potentiel de son titi pour réaliser une vente XXL. Cette manne financière permettrait de financer le recrutement estival des doubles champions d’Europe.