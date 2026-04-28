ASSE : Une annonce tombe pour les play-offs et barrages

Sorti sur une blessure lors du match ASSE – ESTAC, samedi, Zuriko Davitashvili pourrait rejouer en barrage, si les verts ne se qualifient pas pour la montée directe en Ligue 1.

ASSE : Touché à la cheville, Davitashvili absent contre Rodez et Amiens

Touché à la cheville lors de la confrontation directe entre l’ASSE et l’ES Troyes AC, Zuriko Davitashvili a quitté ses coéquipiers dès la 16e minute de jeu. Il a été remplacé par Joshua Duffus, alors que les deux équipes étaient à égalité (0-0). Finalement, les Stéphanois ont perdu la rencontre en deuxième période (0-3), a la grande déception de leurs milliers de supporters (plus de 38 000).

Le club ligérien n’a pas encore produit de communiqué médical concernant l’ailier géorgien. Cependant, plusieurs sources évoquent une indisponibilité de deux semaines. Il manquera donc le match contre Rodez AF (2 mai) et la dernière journée de Ligue 2 face à Amiens (9 mai).

Zuriko Davitashvili de retour pour les pay-offs et barrages ?

Selon le compte X Geo Team, Zuriko Davitashvili souffre effectivement d’une blessure à la cheville. Cependant, il pourrait revenir pour les play-offs (1et 2) programmés les 12 et 15 mai et probablement pour les matchs de barrages prévus le jeudi 21 mai (aller) et le dimanche 24 mai (retour).

🚨 BREAKING : Selon mes informations, la saison régulière en club est terminée pour Zuriko Davitashvili.



En raison d’une blessure à la cheville, le Géorgien sera absent pendant 2 semaines.



❌ RODEZ, ❌ AMIENS pic.twitter.com/VLAQlkZwUc — Geo Team (@Geo__team) April 27, 2026

C’est néanmoins un véritable coup dur pour l’AS Saint-Etienne, car l’ancien joueur de Bordeaux est le meilleur buteur des Verts. Il est auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 28 matchs de Ligue 2, cette saison. Et son absence lors des deux dernières journées de la saison régulière a forcément un impact sur le groupe stéphanois.

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Il faut noter que Philippe Montanier a perdu également Chico Lamba, à l’heure de jeu. Aucune nouvelle officielle du défenseur central également pour l’instant, alors que Julien Le Cardinal, Florian Tardieu et Mahmoud Jaber sont annoncés indisponibles jusqu’à la fin de la saison.