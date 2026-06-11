ASSE : Adil Aouchiche règle ses comptes avec le PSG

Ancien joueur de l’ASSE, Adil Aouchiche est revenu sur son départ inattendu du PSG à Saint-Etienne. Il avoue qu’il n’a aucun regret !

ASSE : Adil Aouchiche ne regrette pas son départ fracassant du PSG

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Formé au PSG (2014-2019), Adil Aouchiche a découvert le football professionnel avec le club de la capitale. Il a disputé 3 matchs, précisément un en Ligue 1 et deux en coupe de France, lors de la saison 2019-2020.

Mais contre toute attente, le jeune milieu offensif a décidé de quitter Paris pour rejoindre Saint-Etienne où il a signé son premier contrat professionnel, le 20 juillet 2020. Kylian Mbappé l’avait pourtant conseillé de rester au Paris Saint-Germain, surtout que le club lui proposait un premier contrat pro.

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Six ans après son départ précipité de son club formateur, le néo-international Algérien (1 sélection) avoue ne pas regretter son choix fort. « Ça (son départ, ndlr) avait fait beaucoup de buzz à l’époque. Mais je ne changerais rien à ma carrière », a-t-il déclaré dans L’Équipe.

Aouchiche : « J’ai préféré le projet de Saint-Etienne pour jouer »

Adil Aouchiche justifie son départ de Paris par le manque de temps de jeu. « Le PSG était très différent de maintenant : on ne donnait pas autant leur chance aux jeunes, il y avait plus de stars. Quand l’entraîneur affichait le nom des joueurs pouvant évoluer aux différents postes, il y avait Neymar à côté du mien ! J’ai préféré le projet de Saint-Étienne pour jouer », a-t-il expliqué.

Le joueur de 24 ans (en juillet) assure que le club parisien est aujourd’hui différent de celui qu’il a connu. « Dans le Paris SG actuel, cela aurait été différent », selon lui.

L’Algérien fait un gros appel du pied à la Ligue 1

Pour finir, il ne cache pas son envie de revenir en Ligue 1. « Franchement, la Ligue 1 me manque. J’ai envie d’y rejouer en étant le joueur que je suis devenu et surtout la personne que je suis maintenant. J’ai encore un mot à dire à la Ligue 1 », a-t-il annoncé.

Un appel du pied à l’ASSE ? Évidemment pas, parce que le club stéphanois est en Ligue 2. Pour rappel, Adil Aouchiche a joué 77 matchs avec les Verts, pour 2 buts marqués et 10 passes décisives.

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Parti de Saint-Etienne en septembre 2022, il avait rejoint le FC Lorient, avant de s’exiler à l’étranger. Le natif de Le Blanc-Mesnil avait successivement joué à Portsmouth, Sunderland (Angleterre) et Aberdeen (Ecosse). Depuis février 2026, il a déposé ses valises à Schalke 04.