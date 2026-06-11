Mercato OM : Le FC Nantes se moque d’un dossier explosif !

L’arrivée imminente de Bruno Genesio à l’OM entraînera des changements en interne. Quelques supporters du FC Nantes en profitent pour tancer les Phocéens.

Mercato : Genesio ambitionne de changer de gardien à l’OM

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille va connaitre un mercato très agité. Sachant que Bruno Genesio est sur le point de poser ses valises à l’OM. Toutes les conditions semblent déjà réunies pour son arrivée. Il ne resterait plus qu’à limoger Habib Beye avant sa prise de fonction.

La nomination de Bruno Genesio semble donc imminente. Elle s’accompagnera de changements majeurs dans le vestiaire, notamment au poste de gardien titulaire. L’avenir de Geronimo Rulli s’écrit en pointillés à l’OM. Son départ devrait permettre à Jeffrey De Lange d’être promu au rang de numéro un.

À voir

Mercato OL : Bologne passe à l’offensive pour Orel Mangala

Lire aussi : Ça bouge à l’OM : Genesio fait une première victime !

Cette solution interne permettrait au club de miser sur la stabilité et la continuité tactique. Mais cette possible promotion de Jeffrey De Lange ne fait pas l’unanimité chez certains observateurs de Ligue 1. Elle suscite même quelques railleries du côté du FC Nantes.

La piste De Lange déclenche l’ironie à Nantes

Le But explique des supporters nantais n’ont pas oublié le déplacement des Phocéens à la Beaujoire le 2 mai dernier. Cette rencontre s’était soldée par une honteuse défaite de l’OM (3-0). Aligné dans les buts, De Lange avait été impuissant face aux offensives des Canaris.

Lire la suite sur l’OM :

INFO Mercato: Le vestiaire de l’OM attend déjà Bruno Genesio

Coup de théâtre à l’OM : Une icône dans le staff de Genesio

À voir

Mercato PSG : Une incroyable porte s’ouvre pour Chevalier !

Ce souvenir alimente aujourd’hui le scepticisme des fans nantais quant à la capacité de De Lange à s’imposer sous Bruno Genesio. Ce dossier épineux est donc loin d’être bouclé.