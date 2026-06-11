Mercato PSG : Une incroyable porte s’ouvre pour Chevalier !

Recruté pour devenir l’héritier de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier n’a pas réussi à convaincre lors de sa première saison sous les couleurs. Un départ n’est donc pas à exclure durant ce mercato estival, d’autant qu’un géant européen serait prêt à le relancer la saison prochaine.

Mercato PSG : Lucas Chevalier poussé vers la sortie

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Un an seulement après sa venue en provenance du LOSC, hors bonus, le Paris Saint-Germain ne souhaiterait pas conserver Lucas Chevalier, envoyé sur le banc des remplaçants en cours de saison par Matvey Safonov. Galvanisé par la meilleure saison de sa carrière (2024-2025), le natif de Calais a dit oui au rêve parisien.

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Pour 40 millions d’euros, hors bonus, il est ainsi devenu le troisième gardien de but le plus cher de l’histoire. Un statut qu’il a fallu assumer. En plus de succéder à Gianluigi Donnarumma, considéré comme le meilleur gardien de but du monde en 2025. Pas simple, et le défi a été effectivement compliqué à relever pour l’international français. Désormais poussé vers la sortie, Lucas Chevalier pourrait toutefois rebondir chez un autre grand club européen dès cet été.

La Juventus Turin négocie pour Lucas Chevalier

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin a coché le nom de Lucas Chevalier pour renforcer son effectif. « La Juventus s’intéresse également à Lucas Chevalier, et Aston Villa a déjà commencé à chercher un remplaçant potentiel pour Emiliano Martinez.

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Le dossier compliqué pour la Juve. C’est une négociation financière complexe, raison pour laquelle les dirigeants de la Juve avancent tout en restant réalistes avec un plan B », explique le journal italien.

À en croire les indiscrétions de TuttoMercatoWeb, Luis Campos et la Juventus de Turin seraient actuellement en train de négocier le transfert de Lucas Chevalier, 24 ans. Les discussions entre les deux clubs porteraient donc actuellement sur le montant du transfert pour un joueur désormais estimé à seulement 25 millions d’euros.

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La finalisation du dossier ne devrait toutefois pas être simple pour Luis Campos, car Chevalier conserverait des exigences salariales très élevées pour son éventuel futur club.