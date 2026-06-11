Mercato PSG : Revirement spectaculaire pour Ibrahim Mbaye ?

Annoncé proche d’un départ et d’un transfert onéreux en Premier League lors du mercato estival à venir, Ibrahim Mbaye pourrait finalement restera un PSG. Explications.

Mercato PSG : Ibrahim Mbaye a la côte en Premier League

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Considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation du PSG, Ibrahim Mbaye attire déjà les convoitises de plusieurs clubs européens, dont Aston Villa. Selon les informations relayées par le journaliste Sébastien Vidal, le club anglais avance sérieusement sur ce dossier. Séduit par le profil de l’ailier de 18 ans, l’entraîneur des Villans, Unai Émery, souhaiterait renforcer son secteur offensif avec un joueur à fort potentiel.

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« On m’indique qu’Aston Villa avance sérieusement sur la piste Ibrahim Mbaye », a expliqué Vidal, avant d’ajouter que « le dossier est en bonne voie ». Les Anglais multiplieraient ainsi les démarches pour tenter de convaincre le joueur et son entourage. De son côté, le Paris Saint-Germain ne serait pas totalement fermé à l’idée d’un départ en cas d’offre importante.

Selon les dernières indiscrétions de RMC Sport, les dirigeants du PSG pourraient réclamer entre 40 et 60 millions d’euros pour laisser Ibrahim Mbaye. Un montant conséquent qui témoigne de la confiance placée en Mbaye, mais qui n’effraierait pas forcément Aston Villa, bien décidée à investir sur l’avenir et à poursuivre sa montée en puissance sur la scène européenne. Sauf qu’aux dernières nouvelles, la tendance pourrait finalement changer pour le natif de Trappes.

Ibrahim Mbaye prêt à rester au Paris SG ?

Cité parmi les candidats au départ du PSG, Ibrahim Mbaye fait l’objet de nombreuses sollicitations du côté de la Premier League. Mais d’après les sources de Média Foot, le jeune international sénégalais se laisserait le temps de la réflexion et n’exclurait pas de rester à Paris s’il peut avoir un rôle différent. Le portail francilien rapporte notamment que « l’avenir d’Ibrahim Mbaye n’est pas aussi figé que cela vers un départ. Ce serait même plutôt l’inverse. »

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Le titi n’a pas vocation à s’occuper de son avenir à court terme. Convoqué avec le Sénégal pour disputer la première Coupe du Monde de sa jeune carrière, quelques mois après avoir pris part à la Coupe d’Afrique des Nations, le protégé de Luis Enrique savoure ces moments précieux. Après une saison 2025-2026 dans laquelle il n’a pas beaucoup joué (30 apparitions tout de même), l’attaquant de 18 ans veut d’abord prouver sur la scène internationale et confirmer son talent.

Si les intérêts d’Aston Villa et de trois autres clubs anglais sont réels, du côté des proches d’Ibrahim Mbaye, on dément tout accord ou toute décision prise relative à un départ. Si le manque de temps de jeu du Sénégalais est un vrai sujet, Ibrahim Mbaye sait aussi que plusieurs joueurs de son secteur sont sur le départ. Bradley Barcola et Gonçalo Ramos en tête.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, Mbaye fait partie du projet parisien et les dirigeants ne souhaitent pas s’en séparer. Comme Senny Mayulu, Mbaye incarne l’avenir du club et une place lui sera faite en 2026-2027 pour continuer de le faire grandir.

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