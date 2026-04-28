Mercato OM : C’est confirmé, un milieu français arrive  

L’OM fonce sur un international français en Italie pour le prochain mercato estival. Lyon joue les trouble-fêtes.

Mercato : L’OM craque pour Youssouf Fofana

La direction de l’OM prépare certains coups en vue du prochain mercato estival qui s’ouvrira dans quelques semaines. Cette saison, l’équipe marseillaise a montré assez de faille et elle est sur le point même de ne pas valider son ticket pour la prochaine C1. Des renforts sont donc attendus sur la Canebière pour montrer un nouveau visage.

Les dirigeants phocéens regardent vers la Lombardie. Selon Tuttosport, Marseille convoite Youssouf Fofana. Galatasaray et Lyon suivent également le dossier de près. Transféré à l’AC Milan en 2024 pour 26 millions d’euros, le milieu de 27 ans s’est imposé sous les ordres de Massimiliano Allegri.

Malgré ses 32 matchs cette saison, l’international français (25 sélections) subit une rude concurrence. La présence de cadres comme Luka Modric ou Adrien Rabiot réduit son temps de jeu. Un autre mouvement va sceller son sort dans les prochains mois.

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Le club italien vise Leon Goretzka, qui quittera le Bayern Munich libre cet été. L’arrivée de l’Allemand saturerait le milieu de terrain. Milan souhaite conserver Modric et Rabiot, ce dernier réalisant une saison pleine avec 6 buts et 5 passes décisives. Fofana devient donc le candidat idéal à un transfert. Sa valeur marchande, estimée entre 25 et 30 millions d’euros, est la plus haute de l’effectif à son poste. Milan compte sur cette vente pour renflouer ses caisses.

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L’OM doit impérativement reconstruire son entrejeu. Ce secteur a failli durant cette campagne. De plus, le départ probable de Pierre-Emile Höjbjerg vers la Juventus laissera un vide immense. Mais Marseille peut-il s’aligner sur les tarifs italiens sans le budget de la Ligue des Champions ? Pour le moment, les pensionnaires du Vélodrome n’ont pas encore tranché.