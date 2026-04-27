Coup de théâtre à l’OM : Le nouveau DS fait trembler Beye !

La succession de Medhi Benatia se dessine sous haute tension à l’OM. Certains candidats contactés exigent le départ de Habib Beye. Son sort ne tiendrait plus qu’à un fil.

Mercato OM : Habib Beye poussé en coulisse vers la sortie

L’Olympique de Marseille connait une fin de saison très éprouvante. Alors que la qualification pour la prochaine Ligue des champions s’envole, les dirigeants phocéens travaillent sur un important dossier en interne : la succession de Medhi Benatia.

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L’actuel directeur sportif de l’OM quittera ses fonctions au terme de la saison. Il laissera un vide qu’il faudra vite combler. Le nouveau président Stéphane Richard l’a bien compris. Il est ainsi en quête d’un nouveau directeur sportif (DS) pour l’épauler dans cette tâche dès cet été. Plusieurs noms sortis ces derniers jours, allant de Grégory Lorenzi à Julien Fournier.

Plusieurs directeurs sportifs ne veulent pas de lui

Sauf que la direction marseillaise se heurte à une condition de taille. La Minute OM explique plusieurs directeurs sportifs contactés ne veulent pas travailler avec Habib Beye. Les raisons de ce refus ne sont pas connues. Les dirigeants ciblés auraient sans doute leur propre candidat en qui ils ont une plus grande confiance.

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Habib Beye n’est pas certain de conserver son poste d’entraîneur même si l’OM venait à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. L’arrivée d’un nouveau DS pourrait sceller son sort. Ce scénario ne serait pas vraiment un choc pour de nombreux supporters exigeants. Ceux-ci militent déjà pour un limogeage de Beye dans de bref délais.