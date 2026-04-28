‎Mercato OM : Un énorme coup à 45M€ s’offre à Marseille

‎L’OM pourrait se retrouver face à un choix redoutable, à peine une saison après avoir cassé sa tirelire pour l’attirer depuis Rotterdam. Il s’agit de conserver Igor Paixão ou encaisser une plus-value de dix millions d’euros sur son investissement record.

‎Mercato OM : Paixão, le record qui attise les appétits

‎Il y a moins d’un an, l’OM tambourinait fièrement sa signature la plus chère de l’histoire du club. Le 1er août 2025, Igor Paixão débarquait de Feyenoord Rotterdam pour 35 millions d’euros, surpassant le précédent record détenu par Vitinha, recruté en janvier 2023 pour 32 millions depuis Braga. Un investissement lourd, assumé, et assorti d’attentes proportionnelles à la mise de fonds.

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‎Le principal intéressé ne s’était d’ailleurs pas caché derrière son petit doigt lors de sa présentation au Vélodrome. « Cela augmente la responsabilité. Mais c’est la pression du quotidien, ce n’est pas uniquement le montant du transfert. Je veux montrer mes qualités à l’entraînement et en match, montrer que cet investissement vaut la peine. Je dois quelque chose au club », avait-il déclaré, les yeux encore brillants de la nouveauté. Des mots sincères, d’un joueur qui avait conscience du poids de l’étiquette.

‎Une première saison solide, mais pas transcendante

‎Le problème avec les records, c’est qu’ils transforment chaque prestation ordinaire en déception. Paixão n’a pas fait exception à la règle. Arrivé blessé en Provence, le pire scénario pour s’intégrer dans un nouveau vestiaire et une nouvelle culture tactique, le natif de Macapá a mis du temps à trouver ses marques. Sous les ordres de Roberto De Zerbi d’abord, puis d’Habib Beye, il a cumulé 39 apparitions toutes compétitions confondues, 2 574 minutes de jeu et une ligne statistique de 12 buts et 7 passes décisives.

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‎Des chiffres corrects pour une première saison en Ligue 1. Honnêtes, même. Mais à Marseille, avec 35 millions investis sur la table, l’honnêteté ne suffit pas. Le Vélodrome attend de l’exceptionnel. Ce léger décalage entre les attentes et la réalité est précisément ce qui fragilise sa position et qui rend crédible l’intérêt d’un club extérieur.

‎Le Brésil rappelle ses enfants

‎C’est RTI Esporte, média spécialisé brésilien, qui lâche la bombe. Palmeiras, l’un des clubs les plus puissants de Série A brésilienne, lorgne sérieusement Igor Paixão pour cet été. Le club entraîné par Abel Ferreira cherche à renforcer son secteur offensif après la blessure de Vitor Roque, et le profil de l’ailier marseillais cocherait toutes les cases du technicien portugais. ‎Selon la même source, Palmeiras « mettra tous les moyens en œuvre » pour satisfaire son coach.

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Le hic ? L’Olympique de Marseille afficherait un prix de 45 millions d’euros, délibérément gonflé, précise RTI Esporte, « pour dissuader les clubs intéressés ». Aucune négociation n’est engagée à ce stade, et le joueur lui-même souhaite poursuivre sa carrière en Europe. Paixão est à Marseille, pas à São Paulo, dans sa tête.

Marseille face à son propre miroir

‎Voilà le vrai sujet. Si Marseille ne se qualifie pas en Ligue des Champions la saison prochaine, l’équation financière pourrait changer du tout au tout. Un club sans coupe d’Europe a moins de pouvoir de rétention sur ses joueurs comme sur ses ambitions. Et 45 millions d’euros, c’est une bouffée d’oxygène non négligeable pour un mercato estival.

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‎La direction marseillaise devra trancher entre deux logiques difficilement conciliables : vendre un actif en légère sous-performance pour maximiser la plus-value, ou garder un joueur de 25 ans avec un potentiel d’explosion encore intact. Paixão n’a pas encore montré le meilleur de lui-même à Marseille. La question est de savoir si l’OM aura les moyens et la patience d’attendre qu’il le fasse.