‎FC Nantes : 72M€, le chantier de la reconstruction est lancé

Au FC Nantes, l’heure n’est plus aux promesses mais aux grands travaux. Entre une possible descente en Ligue 2, un changement d’entraîneur et plusieurs ventes majeures en préparation, le FCN s’apprête à vivre un été sous haute tension, où chaque décision pèsera lourd sur l’avenir du club.

‎‎FC Nantes : Le banc, première pierre de la reconstruction

‎Avant de parler transferts, le FC Nantes doit d’abord choisir le visage de son renouveau. Selon Ouest-France, le nom d’Olivier Pantaloni circule avec insistance dans les couloirs de la Jonelière. L’actuel technicien de Lorient coche plusieurs cases : expérience, rigueur tactique et capacité à rebâtir dans un contexte instable.

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‎Le choix n’a rien d’anodin. Dans un club où l’émotion déborde souvent sur la raison, l’arrivée d’un entraîneur rompu aux missions de reconstruction pourrait offrir un cap. À Nantes, on ne cherche plus un pompier de service, mais un architecte. Et à défaut de sauver les meubles cette saison, il faut déjà redessiner la maison.

‎Mercato FC Nantes : Abline, Tati : les ventes qui peuvent tout changer au FCN

‎Le véritable levier du mercato nantais se trouve dans ses actifs les plus bankables. Matthis Abline, courtisé notamment par l’AS Monaco, pourrait générer une opération proche de 20 M€ avec bonus. Un montant considérable pour un club qui doit assainir ses finances tout en restant compétitif.

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‎Mais le gros lot pourrait venir de Tylel Tati, dont la valeur est estimée autour de 25 M€, avec l’intérêt persistant de clubs anglais, dont Chelsea. En ajoutant les dossiers Louis Leroux (12 M€), Herba Guirassy (8 M€) et Johann Lepenant (7 M€), la barre symbolique des 72 M€ devient crédible. C’est moins un mercato qu’une véritable salle des ventes.

‎Une stratégie risquée, mais assumée

En attendant de connaître son sort à l’issue de cette saison en Ligue 1, Waldemar Kita est sans doute déjà tourné vers l’avenir du club. Ce plan de cessions massives vise à reconstituer une trésorerie solide pour reconstruire un effectif capable de remonter immédiatement. L’objectif de la direction nantaise est très clair : vendre fort aujourd’hui pour éviter l’enlisement demain.

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Le FC Nantes n’a plus le luxe de bricoler. Dans ce type de situation, les clubs qui réussissent sont ceux qui anticipent, pas ceux qui subissent. La référence de Ouest-France sur le dossier Pantaloni confirme d’ailleurs que les grandes manœuvres ont bel et bien commencé.

Déjà l’été de la vérité chez les Canaris ?

‎Ce mercato ne sera pas simplement une succession de départs. Il dira ce que le FC Nantes veut redevenir. Un club historique qui se reconstruit intelligemment, ou une institution qui continue à vivre au rythme des secousses. ‎À la Beaujoire, les murs ont connu des soirs européens, des dribbles soyeux et des titres.

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Aujourd’hui, ils résonnent surtout d’une urgence : retrouver une identité. Et parfois, pour mieux renaître, il faut accepter de casser pour reconstruire. Avec 72 M€ potentiels, le chantier est immense. L’espoir aussi.