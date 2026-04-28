Mercato FC Nantes : Kita dégote un phénomène pour la Ligue 2

La direction du FC Nantes fonce sur un nouveau gardien de but en Turquie. Les négociations sont en bonne voie.

Mercato FC Nantes : Ersin Destanoglu pour succéder à Lopes ?

L’heure est grave pour le FC Nantes. Après leur nouveau revers face à Rennes (2-1), les Canaris ont presque déjà les deux pieds en Ligue 2. Cinq points les séparent encore d’Auxerre. Alors que le choc contre Marseille s’annonce comme une bataille de la dernière chance, la direction nantaise s’active en coulisses pour renforcer un poste clé : celui de gardien de but.

Anthony Lopes est annoncé sur le départ. En fin de contrat en juin, le portier portugais ne restera pas sur les bords de la Loire si le club sombre à l’échelon inférieur. Nantes doit donc vite agir. Cette situation contraint les dirigeants à explorer de nouvelles pistes pour garder les cages. Un profil prioritaire est trouvé pour pallier ce départ probable.

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Le FC Nantes cible Ersin Destanoglu, d’après les informations du journaliste Ekrem Konur. Ce dernier garde actuellement les cages de Besiktas. À 25 ans, le portier turc arrive au terme de son bail, ce qui en fait une cible idéale pour les finances nantaises. Son bilan cette saison témoigne de sa fiabilité. 22 matchs disputés, 25 buts encaissés, 7 clean sheets.

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Formé à Istanbul, Destanoglu s’apprête peut-être à découvrir la France. Les négociations auraient déjà débuté entre les différentes parties. Si un accord semble proche, le FC Nantes doit toutefois rester vigilant face à une concurrence qui s’intensifie pour ce profil gratuit et expérimenté. Le club nantais souhaite conclure l’affaire sans attendre le verdict définitif de la saison. Qu’il soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, le FCN veut son nouveau rempart.