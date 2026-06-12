Mercato OM : Le transfert d’un solide roc se précise à Marseille  

Ça se bouscule pour l’avenir de Facundo Medina à l’OM. Le défenseur pourrait prendre la direction de l’Argentine pendant ce mercato estival.

Mercato OM : Facundo Medina vers l’Argentine cet été ?

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River Plate veut déloger Facundo Medina de l’OM. À peine installé sur la Canebière, le défenseur argentin subit déjà les assauts du mercato. Ce cador de Buenos Aires s’active en coulisses pour le rapatrier dès cet été.

Prêté avec une option d’achat de 18 millions d’euros par le RC Lens, l’international argentin ne s’éternisera pas à Marseille. River Plate lui fait des yeux doux. Le club argentin manifeste un intérêt concret, une information révélée par le média TyCSports. Pour réussir ce coup, le club argentin possède un atout majeur : Pablo Longoria.

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L’Espagnol, devenu directeur sportif des Millionarios fin avril, pille la Ligue 1 pour bâtir une équipe redoutable. C’est lui, du temps où il gérait le recrutement de l’OM, qui avait orchestré la venue de Medina. River Plate mise aujourd’hui sur son réseau et sa force de conviction. L’objectif est d’installer Medina aux côtés de Nicolas Otamendi, dont l’arrivée est déjà bouclée.

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Formé à River Plate, Facundo Medina aime ce club. Cet attachement simplifie grandement la mission de Longoria. Le 1er juillet, l’option d’achat automatique s’activera pour l’Argentin, obligeant Marseille à verser 18 millions d’euros au RC Lens. Le joueur possède une vraie valeur marchande et pourrait rapporter de joli chèque aux Marseillais. Revendre Medina sitôt acheté devient la solution idéale.