Mercato : Le Stade Rennais dégaine une offre pour un défenseur de 27ans  

Le Stade Rennais passe à l’attaque pour Malang Sarr. Les négociations avancent entre les deux camps.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur Malang Sarr !

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais flaire un bon coup en Ligue 1. Le club breton bouge les lignes pour s’attacher les services de Malang Sarr, actuellement en fin de contrat au RC Lens. À 27 ans, le solide défenseur central lensois attise toutes les convoitises.

Auteur d’une saison convaincante sous le maillot des Sang et Or, Malang Sarr n’a toujours pas dévoilé ses intentions pour l’avenir. Ce silence paralyse en partie le recrutement artésien, car les dirigeants lensois aimeraient idéalement prolonger leur joueur, dont ils apprécient l’impact sur le terrain et le leadership dans le vestiaire.

À voir

Mercato : L’OM en alerte, une offre arrive pour Aguerd !

Lire aussi : Mercato SRFC : Un cador allemand débarque pour une star

Pendant que Lens attend, la concurrence s’active et passe concrètement à l’action. Le club saoudien Al Diraiyah est chaud pour le recruter. Une offre de 600 000 euros mensuels sur deux ans est toujours sur la table. Un pont d’or difficile à refuser, mais le joueur n’a encore rien signé.

Et ce n’est pas le seul prétendant. Selon les indiscrétions, un club de Ligue 1 propose un salaire de 250 000 euros par mois. Un effort financier remarquable. Le Stade Rennais et le Paris FC apparaissent en première ligne.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : Le Stade Rennais insiste pour l’arrivée d’un phénomène

À voir

Mercato ASSE : Nouveau point sur le dossier Abdoulaye Kanté

Mercato : Le Stade Rennais prépare un double coup dingue

À Rennes, l’entraîneur Franck Haise apprécie le profil du joueur et n’a jamais hésité à relancer des éléments passés par l’Artois. Côté parisien, on cherche des défenseurs d’expérience pour montrer un nouveau visage la saison prochaine. Rien n’est encore joué. Le fait que l’ancien Niçois temporise prouve qu’il étudie minutieusement chaque option.