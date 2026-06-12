Mercato PSG : Campos fonce sur un super crack à 10 M€

‎Le PSG pourrait encore accueillir une jeunesse promesse du football mondial. À seulement 17 ans, le milieu offensif mexicain Gilberto Mora accumule les records, attire les plus grandes écuries européennes et confirme son immense potentiel sur la scène internationale.

‎Mercato PSG : Gilberto Mora, le diamant qui fait tourner les têtes

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‎Dans le football moderne, certains talents n’attendent pas la majorité pour faire parler d’eux. Gilberto Mora appartient à cette catégorie rare. Le joueur de Tijuana s’est imposé comme l’une des révélations les plus précoces du football mexicain, au point d’intégrer très jeune la sélection nationale.

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‎Son parcours impressionne déjà les recruteurs. Avec six sélections chez les A et une Gold Cup remportée avec le Mexique en 2025, le jeune milieu affiche une maturité inhabituelle. Lors du Mondial U20 disputé l’an dernier, il avait également marqué trois buts et délivré deux passes décisives en seulement cinq rencontres.

‎Une Coupe du monde qui change tout

‎La Coupe du monde 2026 a permis au prodige mexicain de franchir une nouvelle étape. À 17 ans et 240 jours, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du Mexique à participer à un Mondial ainsi que le plus jeune représentant nord-américain à atteindre cette scène prestigieuse.

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‎Son sélectionneur, Javier Aguirre, n’a pas caché son admiration. « J’ai assisté aux débuts de Chicharito, Vela et Giovani. Ce sont des joueurs prêts ; Gil l’est aussi. Pour sa première participation à un tournoi de cette envergure, il n’a pas démérité », a déclaré le technicien mexicain.

🚨Gilberto Mora 🇲🇽, le phénomène du Mexique à ne surtout pas rater ! ⚠️



Le talent de Tijuana est le plus jeune joueur 👶 de la Coupe du monde et il compte bien démontrer l'étendue de son talent dans ce mondial. 🌏



À 17 ans, il compte déjà 6 sélections avec le Mexique et il… pic.twitter.com/tukxxu3YOK — Foot Mercato (@footmercato) June 11, 2026

‎Pourquoi le PSG suit ce dossier de près

‎Estimé à 10 millions d’euros, Gilberto Mora correspond parfaitement à la politique de détection menée par Luis Campos. Le dirigeant parisien privilégie depuis plusieurs années les jeunes joueurs capables d’exploser au plus haut niveau avant de devenir des références mondiales.

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‎Le PSG n’est toutefois pas seul sur ce dossier selon Foot Mercato. Plusieurs géants européens (Real, Barça, City, United et l’Inter Miami) surveillent également l’évolution du Mexicain. Mais dans un marché où les talents précoces deviennent rapidement inaccessibles, Paris sait qu’anticiper est souvent la meilleure façon de préparer l’avenir.