Mercato : Le Stade Rennais insiste pour l’arrivée d’un phénomène  

Le technicien du Stade Rennais, Franck Haise pousse fort pour la signature d’un jeune buteur pendant ce mercato estival. Le dossier avance en Pologne.

Mercato Stade Rennais : Elves Baldé attendu à Rennes cet été ?

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Le Stade Rennais est sur tous les fronts cet été. Si Ludovic Blas clame son envie de rester en Bretagne, ses dirigeants préparent déjà l’avenir. Franck Haise veut doubler les postes. Une cible est identifiée : Elves Baldé. Cet ailier droit percutant évolue actuellement au Radomiak Radom. Le journaliste Rudy Galetti confirme l’intérêt des Rouge et Noir pour le joueur.

Rennes affronte une rude concurrence pour ce transfert. Le Sporting Portugal, Vitoria Guimaraes et Estoril courtisent aussi le joueur. À 26 ans, le crack bissau-guinéen sort d’une saison solide en Pologne. Ses statistiques affichent 5 buts et 3 passes décisives en 27 matchs. Au-delà des chiffres, ses solides performances impressionnent les recruteurs européens.

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Elves Baldé est polyvalent. Il offre une alternative parfaite à Ludovic Blas, ou une rotation de premier choix pour cet été. Cette piste n’annonce pas un départ précipité de Ludovic Blas. L’ancien Nantais entre dans les plans de la direction du Stade Rennais. Sa créativité reste indispensable au club breton. Mais il pourrait décider de claquer la porte.

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Les pensionnaires du Roazhon sont donc prévoyants et ciblent son successeur. Elves Baldé pourrait débarquer à Rennes cet été. Toutefois, le deal n’est pas encore bouclé. La bataille s’annonce rude, notamment face au Sporting Portugal qui attire fortement le joueur. Rennes observe la situation, prêt à dégainer. Ludovic Blas portera rassemblement le maillot rennais la saison prochaine, mais Franck Haise tient déjà sa doublure idéale.