Mercato PSG : Une offre dingue est sur la table de Luis Campos

Un crack du PSG veut quitter le club pendant ce mercato estival. Les dirigeants parisiens ont fixé le tarif pour leur pépite. Les négociations sont en cours.

Mercato PSG : Kang-in Lee se dirige vers la Liga cet été

La suite après cette publicité

Le divorce semble consommé. Lassé de son statut de remplaçant au PSG, Kang-in Lee prépare ses valises pour le mercato estival. L’international sud-coréen a déjà donné son feu vert à un cador européen, scellant ainsi son destin loin de la capitale française.

Arrivé de Majorque à l’été 2023 pour 22 millions d’euros, le milieu offensif n’a pas pu s’imposer comme titulaire indiscutable. Certes, Luis Enrique a toujours pu compter sur sa polyvalence pour faire tourner son effectif. L’ailier a d’ailleurs dépassé la barre des 30 matchs disputés par saison durant ses trois années à Paris.

À voir

Mercato PSG : Campos fonce sur un super crack à 10 M€

Mais la frustration a fini par l’emporter. Observer les grandes affiches européennes depuis le banc de touche est devenu insupportable pour le joueur de 25 ans. Longtemps annoncé sur le départ sans que rien ne bouge, le Sud-Coréen force son transfert cet été.

Lire aussi : Mercato PSG : Revirement spectaculaire pour Ibrahim Mbaye ?

L’Atlético Madrid lui tend la main. Les dirigeants madrilènes ont relancé le dossier. Déjà cet hiver, l’Atlético Madrid avait tenté d’arracher la signature du Parisien. Deux obstacles avaient alors fait capoter l’affaire. Le veto ferme de Luis Enrique et le refus du Paris SG de céder son joueur sous forme de prêt avec option d’achat.

À voir

Mercato OM : Le transfert d’un solide roc se précise à Marseille

Les Colchoneros n’ont pas abandonné leur cible prioritaire pour autant. Cet été, le club espagnol veut faire de lui le successeur d’Antoine Griezmann, dont le départ va laisser un grand vide dans le secteur offensif.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : La belle promesse faite à Lucas Chevalier

Mercato PSG : Incroyable ! Dembélé vers un retour fracassant en Liga ?

Selon les révélations de la Cadena Ser, les discussions s’intensifient de jour en jour. Le terrain est déjà bien balisé : Kang-in Lee et l’Atlético Madrid partagent un accord depuis janvier dernier. Le joueur est chaud pour faire son retour en Liga. Le club madrilène est conquis par son profil. Il ne reste plus qu’à convaincre Paris, qui a fixé le prix de son joueur à 50 millions d’euros. Les deux directions négocient pour sceller le transfert.

À voir

Mercato ASSE : Accord proche, un crack dit oui pour signer !