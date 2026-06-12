Mercato ASSE : Accord proche, un crack dit oui pour signer !  

Les dirigeants de l’ASSE veulent garder leur gardien de but, Brice Maubleu. Les négociations sont en cours pour une prolongation de son bail.

Mercato : L’ASSE veut blinder Brice Maubleu

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Brice Maubleu prolongera-t-il à l’ASSE ? La balle est dans son camp. Les dirigeants stéphanois viennent de lui transmettre une offre concrète. Actuelle doublure de Gautier Larsonneur, le gardien se montre séduit par la perspective de rester dans le Forez, mais un point précis du contrat bloque pour l’instant sa signature.

Arrivé en 2024 depuis Grenoble, le portier de 36 ans arrive au terme de son engagement. Les Verts apprécient son profil. Ils souhaitent conserver ce vétéran expérimenté pour en faire le leader du vestiaire, un guide capable d’encadrer la jeunesse stéphanoise. Si le joueur partage cette envie de poursuivre l’aventure, un point pourrait faire capoter le deal.

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Pourquoi l’accord tarde-t-il à se concrétiser ? Selon les informations de Peuple Vert, les positions bloquent sur un point. Sainté propose un nouveau bail d’un an au gardien de but, mais un recul dans la hiérarchie. Brice Maubleu deviendrait le troisième gardien de l’effectif.

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La durée d’un an convient au joueur. En revanche, sa rétrogradation au rang de numéro 3 suscite un désaccord. Le gardien vit déjà avec difficulté son statut actuel de remplaçant. Il veut jouer. Ce temps de jeu, le natif de Saint-Martin-d’Hères espère le trouver à Saint-Étienne, ou il ira le chercher ailleurs. Cette situation suscite des convoitises. Plusieurs clubs de Ligue 2 et de National, notamment le SC Bastia, se montrent prêts à lui offrir une place de titulaire. Face à ces options, Brice Maubleu s’accorde un temps de réflexion avant de trancher pour son avenir.