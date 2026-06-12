Mercato ASSE : Nouveau point sur le dossier Abdoulaye Kanté

Deux semaines après la fin de la saison de l’ASSE, Abdoulaye Kanté est toujours dans le flou concernant son avenir à Saint-Étienne.

Mercato : L’avenir d’Abdoulaye Kanté à l’ASSE est encore flou

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L’ASSE a échoué en barrage pour la montée en Ligue 1, le 29 mai dernier. L’équipe stéphanoise restera donc en Ligue 2 cette saison. Abdoulaye Kanté, l’une des recrues hivernales de la saison dernière, n’est pas encore certain de revenir dans le Forez.

Son prêt d’une demi-saison est certes assorti d’une option d’achat, mais la non-montée des Verts a bouleversé les plans de Kilmer Sports Ventures. Les responsables du groupe canadien sont en réflexion sur la situation du milieu de terrain.

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« Son avenir à Saint-Étienne reste suspendu », assure Peuple-Vert. Cependant, la tendance actuelle penche vers un retour de l’Ivoirien à Middlesbrough FC, son club d’origine, en Championship (D2 anglaise).

L’Ivoirien s’est imposé dans l’équipe de Saint-Etienne

Il faut rappeler qu’Abdoulaye Kanté a réussi à s’imposer dans l’équipe de Philippe Montanier. Il était le patron dans l’entrejeu en l’absence de Mahmoud Jaber et de Florian Tardieu (blessés). Il a été titulaire à 15 reprises en 16 matchs disputés, Ligue 2, play-off et barrages confondus.

Le joueur de 21 ans (bientôt) est désormais évalué à 5 millions d’euros par Transfermarkt. Le club anglais l’a recruté à Troyes en juillet 2025, contre une indemnité de 3 millions d’euros. Quant à l’option d’achat fixée à l’ASSE, elle serait également de 3 millions d’euros.

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Par ailleurs, l’International Ivoirien Espoirs (3 sélections) est lié à « Boro » jusqu’au 30 juin 2030.