Mercato : 30M€ ! Le PSG acte un incroyable deal en attaque !

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, les lignes bougent déjà du côté du PSG. Luis Campos pourrait prochainement négocier un deal totalement inattendu en attaque. Explications.

Mercato : Le PSG pousse un titi vers la sortie

Révélation du début de saison du PSG, Ibrahim Mbaye a profité des nombreuses absences dans le secteur offensif pour cumuler du temps de jeu et montrer son potentiel. L’ailier de 18 ans a ainsi disputé 27 matches toutes compétitions confondues avec un bilan de 1 but et 2 passes décisives.

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Seulement, après son sacre avec le Sénégal à la dernière Coupe d’Afrique des Nations, Ibrahim Mbaye a progressivement disparu de la rotation instaurée par Luis Enrique. Le jeune ailier a notamment été écarté de la finale de la Ligue des Champions, et ne s’est contenté que de quelques apparitions en Ligue 1.

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Si bien que RMC Sport a récemment révélé que sa « situation sera à surveiller de très près », lors du prochain mercato d’été. Et ces dernières heures, Caught Offside confirme que « l’ailier souhaite quitter le Paris Saint-Germain, Liverpool entrant dans la course pour le recruter. » De son côté, la direction parisienne ne serait pas opposée à ce départ, mais ne compte pas brader Mbaye.

Ibrahim Mbaye en route pour la Premier League ?

Alors que la concurrence est de plus en plus féroce au Paris Saint-Germain, il n’y a pas forcément de place pour tous les jeunes talents. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Ibrahim Mbaye pourrait changer d’air et rejoindre le championnat anglais dès cet été. Son profil intéresse en Premier League et Liverpool serait désormais décrit comme étant en pole position pour le recruter.

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Les dirigeants des Reds souhaitent renouveler leur secteur offensif avec le départ de Mohamed Salah notamment et pensent au numéro 49 des Rouge et Bleu. Outre Liverpool, Aston Villa, Brighton et West Ham feraient également partie des prétendants du natif de Trappes. Nul doute que le projet sportif sera primordial, et que le Titi donnera sa priorité à une équipe lui offrant la garantie d’un temps de jeu conséquent.

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Évalué à 30 millions d’euros sur Transfermarkt, Ibrahim Mbaye serait aussi dans les plans de Newcastle et Aston Villa, qui envisagent de passer à l’action pour le signer cet été. Manchester City est cité comme un observateur dans ce dossier. Affaire à suivre…