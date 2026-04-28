Ça chauffe à l’OM : Le plan pour remplacer Beye s’écroule

De plus en plus critiqué à l’OM, Habib Beye devrait prendre la porte sous peu. Les dirigeants phocéens auraient déjà une cible de choix pour le remplacer.

Mercato OM : Le successeur de Habib Beye déjà identifié

La fin est proche entre Habib Beye et l’Olympique de Marseille. Arrivé en février dernier pour succéder à Roberto De Zerbi, le coach sénégalais n’a pas réussi à relancer la machine phocéenne. Son bilan est 4 victoires en 10 rencontres. Sous ses ordres, l’OM a chuté à une honteuse 6e place dans ce sprint finale.

La qualification en Ligue des champions s’est quasiment envolée. Cet échec coutera cher à Habib Beye. La Provence l’entraîneur de l’OM sera démis de ses fonctions d’ici la fin de saison. Des frictions avec certains joueurs comme Mason Greenwood et Himad Abdelli ont aussi fragilisé son autorité.

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Même si Habib Beye luttera jusqu’au bout pour une qualification en C1, son semble désormais scellé. Pour le remplacer, la direction de l’OM explore déjà plusieurs pistes. Le nom de Liam Rosenior figurerait en pole position. Le technicien anglais est libre suite à son récent départ de Chelsea. De plus, il connait bien la Ligue 1 pour avoir officie à Strasbourg.

Fenerbahçe proche de détourner Liam Rosenior

Liam Rosenior a été licencié par les Blues quatre mois seulement après son arrivé. L’’ex-coach de Strasbourg conserve, malgré tout, une belle cote de popularité auprès des dirigeants marseillais. Ceux apprécient sa vision tactique moderne. Sauf que l’Olympique de Marseille n’est pas le seul club intéressé.

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🚨💣EXCLUSIVE: Fenerbahçe are showing strong interest in Liam Rosenior and are expected to make official contact in the coming days. pic.twitter.com/dwf1hBMFpH — MatchDay Central (@MatchDCentral) April 28, 2026

Le compte Matchday Central sur X assure que Fenerbahçe tente également de s’attacher les services de l’Anglais. Les Turcs seraient même proches de le détourner d’un retour en France. L’OM devra sans doute se tourner vers une autre cible pour remplacer Habib Beye.