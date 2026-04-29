Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul, le jackpot à venir ?

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, Esteban Lepaul s’impose comme l’un des dossiers les plus chauds du Stade Rennais. Auteur d’une saison pleine, l’attaquant de 26 ans attire déjà plusieurs cadors européens.

Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul enflamme le marché

Recruté à Angers à l’été 2025 pour 13,5 millions d’euros, Esteban Lepaul a rapidement changé de dimension. Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, l’avant-centre rennais a inscrit 18 buts en 31 matchs et se retrouve impliqué dans 40% des réalisations de son équipe cette saison. Sa fin d’exercice impressionne particulièrement avec 9 buts inscrits sur ses 11 dernières rencontres.

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Sa valeur marchande, estimée à 21 millions d’euros, ne correspond déjà plus à la réalité du marché. Face à cette montée en puissance, le Stade Rennais se montre ferme. Pour envisager un départ de son numéro 9, le club breton réclamerait au minimum 42 millions d’euros, soit plus du triple de son prix d’achat.

Le PSG, Monaco et des clubs italiens à l’affût

Selon les informations d’Ekrem Konur, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco seraient actuellement les mieux placés sur ce dossier. Le club parisien recherche un profil de buteur pour renforcer son secteur offensif, tandis que Monaco souhaite injecter du sang neuf en attaque. Mais la concurrence s’annonce relevée.

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L’Inter Milan et l’AC Milan suivent également de près la situation d’Esteban Lepaul, bien décidé à franchir un cap dans sa carrière à 26 ans. Sous contrat jusqu’en 2029 et rémunéré à hauteur de 110.000 euros mensuels, le protégé de Franck Haise pourrait aussi voir son salaire revalorisé en cas de prolongation.

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Pour l’heure, aucune offre officielle n’a été formulée, mais le Stade Rennais n’exclut pas de tenter de le retenir. Affaire à suivre…