Mercato PSG : Une offre dingue sur la table de Nasser al-Khelaïfi

Le PSG risque de voir ses pépites s’envoler. Ibrahim Mbaye, jeune ailier sénégalais, pourrait plier bagage dès l’été prochain. Le courant ne passe plus avec Luis Enrique.

Mercato PSG : Liverpool fonce sur Ibrahim Mbaye

Le PSG regorge de talents, mais cette richesse étouffe parfois les plus jeunes. Ibrahim Mbaye a pourtant connu la lumière récemment. Luis Enrique apprécie son style, mais l’Espagnol ne pardonne rien. Depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations, le joueur subit la rigueur de son coach et reste sur le banc.

Cette mise à l’écart attire l’œil des recruteurs anglais, attentifs à la moindre faille dans le projet parisien. D’après les informations de Caught Offside, Liverpool se positionne pour attirer l’international sénégalais. Les Reds adorent son profil. Pour Paris, la porte est ouverte contre un chèque de 30 millions d’euros.

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Le club anglais, fort de ses finances, n’y voit aucun obstacle majeur. C’est uniquement la concurrence qui pourrait compliquer l’affaire. Liverpool n’est pas seul. Manchester City, Aston Villa et Newcastle surveillent aussi la situation. Si Ibrahim Mbaye s’en va, le Paris SG devra recruter une nouvelle pépite.

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Les noms de Yan Diomandé et Morgan Rogers circulent déjà dans les couloirs du club pour compenser ce départ. Mbaye veut jouer. Il cherche alors un nouveau point de chute pour montrer tout son potentiel. Cette saison, il a fait 25 apparitions avec l’ogre parisien et a inscrit un but.