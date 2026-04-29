ASSE : Un blessé de Saint-Etienne confirme sa fin de saison

Opéré du genou, un des nombreux blessés de l’ASSE a donné de ses nouvelles. Il est certes revenu après son opération, mais il confirme sa fin de saison.

ASSE : El Jamali en rééducation, mais il ne rejouera pas cette saison

L’ASSE ne pourra pas compter sur Nadir El Jamali, dans le sprint final de la saison régulière. Même si les Verts passent finalement par les play-offs ou barrages pour la montée en Ligue 1, il ne sera pas disponible. La saison est terminée pour le jeune milieu offensif, blessé en février dernier.

De retour à Saint-Etienne la semaine dernière, il a donné de ses nouvelles. « J’étais à Paris avec ma famille, j’ai bien récupéré et là, je suis de retour. Je me sens bien, ça m’a fait du bien », a-t-il confié dans l’Inside Match Week.

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Après l’intervention chirurgicale au genou et la période de convalescence dans la capitale, Nadir El Jamali a entamé la rééducation. Un long et délicat processus. « Maintenant place au travail. Ça avance bien, continuer à travailler et puis patienter », a-t-il annoncé.

Arrêt brutal pour le jeune joueur lancé en Ligue 2

Promu au sein de l’équipe professionnelle stéphanoise par Eirik Horneland, cette saison, le joueur de 19 ans a disputé 15 matchs en Ligue 2 et a été titulaire à 5 reprises. Il a également pris part à deux rencontres en coupe de France où il a marqué 2 buts.

La pépite formée à l’ASSE reviendra la saison prochaine. En Ligue 1 ou en Ligue 2 ? Rendez-vous le 9 mai, à l’issue de la dernière journée du championnat régulier, ou le 24 mai, date du match retour des barrages.

Fin de saison pour Eymard, Jaber et Tardieu, Le Cardinal, Davitashvili et Lamba en sursis

Pour rappel, Paul Eymard (18 ans), un autre jeune joueur de l’équipe des Verts, est également out pour le reste de la saison. Victime d’une fracture au tibia, il a aussi été opéré. La saison est également terminée par Mahmoud Jaber (adducteurs) et Florian Tardieu (mollet).

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Blessés contre Troyes, Zuriko Davitashvili et Chico Lamba sont à l’infirmerie. Quant à Julien Le Cardinal, il est était à l’entraînement en individuel, mardi, selon Peuple-Vert, mais son retour en Ligue 2 est encore incertain.