Mercato OM : Marseille prépare trois grosses opérations

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‎L’OM aborde un mercato estival décisif avec une priorité absolue : rééquilibrer ses finances avant de remodeler son effectif. Alors que plusieurs dossiers s’accumulent sur le bureau des dirigeants à Marseille, trois joueurs apparaissent au centre d’une stratégie qui pourrait transformer le visage du club dans les prochaines semaines.

Mercato OM : ‎Trois dossiers au sommet de la pile à Marseille

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‎Après une saison bien éloignée des ambitions affichées, l’OM s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre. Les dirigeants olympiens savent que le prochain exercice se prépare dès maintenant et que certaines décisions ne peuvent plus attendre. Avant même de penser aux renforts, il faut d’abord générer des ressources financières.

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‎Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter sur le réseau X, trois noms figurent en tête de liste des joueurs susceptibles d’être vendus : Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg et Leonardo Balerdi. Trois profils importants, mais également trois actifs dont la valeur sur le marché peut permettre au club d’oxygéner ses comptes.

‎La contrainte financière dicte le tempo

‎À Marseille, le mercato ne se résume pas à une simple question sportive. Le rendez-vous avec la DNCG oblige les dirigeants du club à présenter des garanties solides. Dans ce contexte, chaque transfert potentiel est étudié avec attention. ‎Le choix de cibler Greenwood, Højbjerg et Balerdi n’a rien d’anodin.

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Au-delà de leur statut dans le vestiaire, ils représentent les joueurs capables de générer les indemnités les plus significatives. C’est un levier financier souvent utilisé par les clubs confrontés à des impératifs budgétaires à court terme.

‎Une reconstruction qui commence par des sacrifices

Le football moderne montre qu’une reconstruction efficace passe parfois par des décisions difficiles. Marseille semble s’inscrire dans cette logique. Avant de bâtir une équipe plus compétitive, le club doit créer les conditions économiques nécessaires à son redressement.

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