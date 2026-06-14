Mercato OM : Un jackpot tombé du ciel pour Marseille ?

‎L’OM pourrait bien voir apparaître une opportunité inattendue dans un mercato qui s’annonce déterminant pour son avenir financier. Alors que plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie, l’intérêt manifesté par Coventry City pour Angel Gomes et CJ Egan-Riley offre aux dirigeants marseillais une piste bienvenue pour accélérer leur vaste opération de reconstruction.

‎‎Mercato OM : Coventry City, un allié inattendu dans le chantier marseillais

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‎À Marseille, les calculs du mercato ne concernent plus seulement le renforcement de l’effectif. Le club phocéen cherche également à alléger un groupe devenu trop coûteux au regard de ses ambitions revues à la baisse après une saison décevante conclue à la cinquième place de Ligue 1.

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‎Dans ce contexte, l’intérêt de Coventry City arrive au moment idéal. Selon les informations de Jeunes Footeux, le promu anglais suit avec attention les situations d’Angel Gomes et de CJ Egan-Riley. Une perspective qui pourrait permettre à l’OM d’avancer plus rapidement dans son plan de restructuration sportive et financière.

🚨 CJ EGAN-RILEY | #ITFC #SAINTSFC



🔵 Ipswich Town e Southampton fizeram consultas sobre o zagueiro de 23 anos do Marseille CJ Egan-Riley, que deve deixar o clube francês neste verão.



🔵 Riley chegou ao Marseille a custo zero vindo do Burnley, mas o zagueiro inglês nunca… pic.twitter.com/26Kfy6HqrM — Football On (@FootballOn__) May 10, 2026

‎Deux trajectoires qui n’ont jamais vraiment décollé

‎L’histoire entre Marseille et CJ Egan-Riley n’a jamais trouvé son rythme. Freiné par une blessure et confronté à une forte concurrence, le défenseur anglais n’a jamais réussi à s’imposer durablement. Son faible temps de jeu durant l’exercice 2025-2026 a considérablement réduit son influence dans la rotation olympienne.

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‎Le constat est similaire pour Angel Gomes. Malgré un talent reconnu, l’ancien Lillois n’a jamais trouvé la continuité nécessaire pour convaincre sur la durée. Son prêt à Wolverhampton a offert quelques motifs d’espoir avec plusieurs titularisations en Premier League, sans toutefois modifier les intentions du club marseillais à son égard.

‎Un dossier aux conséquences bien plus importantes qu’il n’y paraît

‎Sur le plan comptable, ces deux départs représenteraient davantage qu’un simple ajustement d’effectif. L’OM cherche à réduire sa masse salariale tout en libérant des places pour les futures recrues réclamées par le nouveau projet sportif du club olympien. ‎C’est précisément là que réside l’intérêt de cette piste anglaise.

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Coventry City, fraîchement promu et entraîné par Frank Lampard, dispose de besoins importants pour préparer son retour dans l’élite. Si les Sky Blues passent à l’action, Marseille pourrait récupérer des ressources précieuses et tourner définitivement la page de deux dossiers devenus secondaires. Pour un club engagé dans une profonde réorganisation, ce serait presque un cadeau tombé au bon moment.