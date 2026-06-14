Mercato FC Nantes : Tout est bouclé pour cette signature très attendue

‹div class="hb-ad-inner" style="min-height:280px;">

‎‎Le FC Nantes s’apprête à tourner une nouvelle page de son histoire avec le retour imminent de Michel Der Zakarian. Après plusieurs jours d’attente et de spéculations, le dossier semble désormais ficelé, avec une officialisation imminente.

‎Mercato FC Nantes : Un accord désormais dans sa phase finale avec Der Zakarian

La suite après cette publicité

‎Depuis plusieurs jours, le nom de Michel Der Zakarian circule avec insistance du côté de la Jonelière. Cette fois, le dossier a franchi une étape déterminante. Selon les dernières informations relayées par Mohamed Toubache-Ter, toutes les conditions nécessaires à la conclusion de l’accord ont été réunies.

Lire aussi : Der Zakarian au FC Nantes : Un point crucial non encore réglé

À voir

ASSE : Déjà une bonne nouvelle pour Sainté avant Sochaux

« Pour ce qui est de la signature réelle, elle interviendra mardi/mercredi max de chez max. Tout est ok !! », a précisé l’insider sur le réseau social X. Une déclaration qui confirme que les négociations sont désormais achevées et que seule l’officialisation manque encore à l’appel.

‎Le retour d’un visage familier chez les Canaris

‎Pour les supporters nantais, le retour de Michel Der Zakarian possède une dimension particulière. L’ancien défenseur puis entraîneur du club a marqué plusieurs périodes importantes de l’histoire récente des Canaris. Son passage entre 2012 et 2016 reste notamment associé au retour du club en Ligue 1.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un nouveau coup XXL

‎Cette connaissance profonde de l’environnement nantais constitue un atout majeur. Dans un football où les périodes d’adaptation peuvent coûter cher, le technicien arrive avec une parfaite maîtrise de la culture du club et des attentes du public.

‎Un staff expérimenté pour accompagner la relance

‎Si l’officialisation a nécessité quelques jours supplémentaires, c’est principalement en raison de discussions autour de la composition du staff technique. Ce point représentait le dernier obstacle avant la validation définitive du projet.‎Selon les informations évoquées, Michel Der Zakarian devrait être accompagné de David Bechkoura et de Vitorino Hilton.

Lire la suite sur le FC Nantes :

Mercato FC Nantes : Tout est OK pour ce gros transfert

À voir

Mercato Stade Rennais : Un coup surprise tenté à l’OL ?

FC Nantes : Une grosse annonce tombe à Nantes

Une équipe expérimentée qui traduit la volonté du FC Nantes de s’appuyer sur des profils connaissant les exigences du haut niveau. Pour les dirigeants nantais, le message est clair : l’heure n’est plus aux hésitations, mais à la reconstruction.