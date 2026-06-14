Mercato ASSE : Un renfort débarque au milieu de terrain

‎‎L’ASSE entame une nouvelle phase de son mercato avec le retour de Pierre Ekwah au sein de son effectif. De retour après un prêt discret en Angleterre, le milieu de terrain retrouve un club en pleine reconstruction, où son avenir suscite déjà de nombreuses interrogations.

‎Mercato ASSE : Pierre Ekwah de retour de blessure de prêt mais…

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‎Après une saison conclue sans accession à la Ligue 1, l’ASSE prépare un nouveau cycle. Le changement d’entraîneur avec l’arrivée d’Ian Cathro marque le début d’une période de transition importante pour les Verts. ‎Dans ce contexte, Pierre Ekwah réapparaît dans le paysage stéphanois.

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Prêté à Watford lors de la seconde moitié de saison, le joueur de 24 ans revient dans le Forez après une expérience peu marquante, limitée à quelques apparitions en Championship. ‎Sur le papier, l’ASSE récupère un milieu défensif sous contrat jusqu’en 2029. Un profil qui pourrait offrir des solutions dans l’entrejeu à un moment où l’effectif risque d’être profondément remodelé. ‎

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Mais la réalité semble plus complexe. Les dirigeants stéphanois envisageraient désormais un transfert définitif. Les relations entre le joueur et le club se sont fragilisées au fil des derniers mois, notamment après son refus de participer à certaines rencontres de Ligue 2 en première partie de saison.

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Alors que plusieurs cadres pourraient quitter le club cet été, la situation de Pierre Ekwah apparaît comme l’un des premiers chantiers du mercato stéphanois. Son retour constitue certes un renfort numérique au milieu de terrain, mais tout indique qu’il pourrait n’être que de passage avant un nouveau départ.