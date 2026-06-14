Mercato : Discussions avancées, le LOSC tient un titi du PSG

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‎Le PSG continue de voir émerger de nombreux talents issus de son centre de formation, mais tous ne trouveront pas leur place dans l’effectif professionnel. Martin James, jeune gardien prometteur de 18 ans, semble désormais se rapprocher sérieusement du LOSC, où une opportunité concrète l’attend.

‎Mercato PSG : Le LOSC négocier la signature de Martin James

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‎Sous la direction de Luis Enrique, plusieurs jeunes joueurs ont eu l’occasion de découvrir le très haut niveau avec l’équipe première du PSG. Cette dynamique positive ne garantit toutefois pas un avenir à tous les espoirs du club.‎ Dans ce contexte, Martin James a choisi une autre voie. Selon les informations révélées par Le Parisien, le gardien français ne signera pas son premier contrat professionnel avec son club formateur.

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Une décision importante qui marque un tournant dans son jeune parcours. ‎D’après les révélations du 10 Sport, le LOSC a pris une longueur d’avance dans ce dossier. Les discussions entre les différentes parties seraient déjà bien engagées et l’optimisme règne dans le Nord. ‎Pour Lille, l’opération s’inscrit dans une stratégie connue : attirer de jeunes joueurs à fort potentiel en leur offrant une perspective sportive claire.

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Pour Martin James, l’opportunité d’intégrer progressivement le groupe professionnel pourrait peser lourd dans la balance. ‎À 18 ans, le temps de jeu et la progression sportive sont souvent plus précieux que le prestige d’un grand nom. Dans un Paris SG où la concurrence est féroce à chaque poste, l’accès à l’équipe première reste un défi considérable. ‎Le LOSC apparaît ainsi comme une destination crédible pour permettre au jeune portier de franchir un nouveau cap.