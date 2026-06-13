Mercato PSG : La réponse du Barça tombe pour Ferran Torres !

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Pour remplacer Bradley Barcola, qui pourrait changer d’air lors du mercato estival qui s’annonce à grands pas, le PSG viserait la star du Barça, Ferran Torres. Mais le club catalan ne semble pas vouloir se séparer de son attaquant.

Mercato PSG : Ferran Torres pour remplacer Bradley Barcola ?

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Passé derrière Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué dans la hiérarchie offensive du PSG cette saison, Bradley Barcola se rapprocherait d’un départ du club de la capitale cet été. Courtisé notamment par Arsenal et Liverpool, le milieu offensif de 23 ans pourrait rebondir en Premier League. Pour compenser son éventuel départ, les dirigeants parisiens penseraient à un joueur du Barça : Ferran Torres.

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En effet, selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, pour Sky Sport, l’international espagnol serait dans les plans de Luis Campos. L’ancien joueur de Manchester City présente l’avantage de bien connaître Luis Enrique, qui l’a dirigé avec la sélection espagnole entre 2020 et 2022.

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Se partageant le poste de titulaire à la pointe de l’attaque des Blaugranas avec Robert Lewandowski cette saison, Ferran Torres sort de l’exercice le plus abouti de sa carrière, avec 21 buts inscrits en 49 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Des statistiques qui ne militent pas pour son départ, surtout que Lewandowski va quitter le club au terme de son contrat le 30 juin prochain.

Ferran Torres vers une prolongation de contrat ?

D’après les informations du journal Marca, les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient entamer des discussions avec Ferran Torres dès la fin de la Coupe du Monde 2026 afin de prolonger son contrat. Arrivé à l’hiver 2022 en provenance de Manchester City pour 55 millions d’euros, l’avant-centre de 26 ans n’a plus qu’un an de contrat avec le club culé, soit jusqu’en juin 2027.

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