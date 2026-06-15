Mercato : Yan Diomandé au PSG, son prix complique tout

Le PSG suit attentivement Yan Diomandé, auteur d’une prestation XXL lors de la victoire de la Cote d’Ivoire sur l’Equateur (1-0). La côte du prodige ivoirien vient de grimper, ce qui complique la tâche aux Parisiens.

Mercato PSG : Yan Diomandé explose au Mondial, son prix grimpe

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Révélé au grand public avec le RB Leipig, Yan Diomandé sera incontestablement l’une des attractions de ce Mondial 2026. L’ailier de 19 ans a d’ailleurs réalisé une performance remarquable pour son entrée en lice dans la compétition. Il a été l’un des grands artisans de la victoire de la Côte d’Ivoire face à l’Equateur (1-0). II a même été élu homme du match.

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Ses prestations attirent l’attention de grosses écuries européennes. Le Paris Saint-Germain en fait partie. Le double Champion d’Europe devra mettre le paquet en vue de clore cette opération. Car le RB Leipzig a revu ses exigences financières à la hausse. Le club allemand réclame dorénavant 150 millions d’euros pour Yan Diomandé, indique Fussball Daten.

Un plan se prépare dans l’ombre

Ces nouvelles exigences rebattent les cartes pour le prodige ivoirien. Même si la direction du PSG n’a pas encore dit son dernier mot. Les Parisiens devront sans doute se séparer de quelques joueurs en vue de finaliser ce dossier. Les départs de Gonçalo Ramos et Kang-in Lee sont envisagés.

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Le salut pourrait aussi venir d’une vente de Bradley Barcola. L’attaquant tricolore est valorisé à plus de 100 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, Luis Campos est conscient du potentiel hors norme de Yan Diomandé. Le directeur sportif du PSG devra à s’aligner sur les exigences de Leipzig pour éviter de laisser filer ce joyau.