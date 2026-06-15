Coup de théâtre à l’OM : Lorenzi veut signer une star à 0 €

À peine installé à l’OM, Grégory Lorenzi exploite déjà une opportunité en or. Le nouveau dirigeant sportif marseillais tente de faire venir Leon Goretzka du Bayern Munich.

Mercato OM : Grégory Lorenzi tente de faire venir Leon Goretzka

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C’est une piste que personne n’avait vu venir. Mais Grégory Lorenzi est bien déterminé à surprendre en ce début de mercato estival. Le nouveau directeur sportif, en collaboration avec son président Stéphane Richard, s’est immiscé dans le dossier Leon Goretzka. Le milieu de terrain allemand n’a pas prolongé son contrat avec le Bayern Munich.

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Il est désormais libre de choisir sa future destination. Une situation que la nouvelle direction de l’OM tente de saisir. Le site Fussballtransfers assure que les dirigeants phocéens surveillent de très près le joueur de 31 ans. Même si la concurrence s’avère très dense. Leon Goretzka est actuellement au Mondial 2026 avec la Mannschaft. Celui qui a disputé 48 matchs cette saison affiche une volonté claire.

Une grosse concurrence se met en place

Leon Goretzka aimerait découvrir un grand championnat étranger dès son retour des États-Unis. De grosses écuries telles que l’Atlético Madrid, Arsenal, la Juventus ou encore l’Inter Milan sont à ses trousses. L’OM devra donc faire preuve de persuasion et surtout de générosité en vue de rafler la mise.

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Les prétentions salariales et sportives d’un tel joueur restent tout de même un frein majeur dans ce dossier. Surtout que l’Olympique de Marseille est confronté à des limites budgétaires. Ce qui n’empêche pas Grégory Lorenzi et son équipe de viser du lourd durant ce mercato.