Coup de théâtre à l’OM : Le verdict de l’UEFA enfin connu ?

La pression retombe à l’OM. Même si le verdict de l’UEFA est toujours attendu, les premières tendances sont encourageantes. Une exclusion en Ligue Europa est désormais peu probable.

Ligue Europa : L’UEFA devrait finalement épargner l’OM

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L’Olympique de Marseille est proche d’obtenir une issue favorable. Les Phocéens sont suspendus à deux décisions importantes : celles de l’UEFA et de la DNCG. L’OM devrait sans doute assurer son passage devant le gendarme financier français grâce au soutien récurrent de son propriétaire. Frank McCourt n’hésitant pas à injecter ses fonds personnels pour éponger les dettes du club.

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Par contre, la menace de l’UEFA parait bien plus préoccupante. L’instance européenne exige le respect des engagements pris en 2022. Elle ne devrait pas hésiter à sanctionner l’OM. L’hypothèse d’une exclusion de la Ligue Europa était même redoutée. Sauf que ce scénario catastrophique s’éloigne progressivement.

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Plusieurs sources, dont le compte spécialisé Edition Marseille, indiquent que le club devrait recevoir un verdict position. L’OM devrait bien être présent sur la scène continentale la saison prochaine. Cette décision apporterait une bouffée d’oxygène à la direction de Marseille. Elle lèverait les derniers freins au mercato et débloquerait enfin l’arrivée de Bruno Genesio.