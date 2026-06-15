Mercato PSG : Le LOSC proche d’un coup de maître au Paris SG

Dix ans après avoir accueillir Mike Maignan pour une bouchée de pain, le LOSC serait sur le point de déloger un nouveau prodige du PSG. L’affaire serait en excellente voie. Explications.

Mercato : Un Titi dit non au PSG pour le LOSC

La suite après cette publicité

Le Pari Saint-Germain veut garder les meilleurs éléments de son centre de formation, mais certains préfèrent partir très tôt pour s’assurer du temps de jeu sous d’autres cieux. Ce devrait être le cas de Martin James. Quatrième gardien de but pour la saison 2025-2026, le portier de 18 ans a brillé avec l’équipe U19 du PSG.

Le club de la capitale souhaite le conserver et lui a même proposé un premier contrat professionnel. Toutefois, le journal Le Parisien révèle que Martin James devrait refuser ce premier contrat professionnel dans son club formateur pour tenter de lancer sa carrière ailleurs.

Lisez aussi : Mercato : Un crack du PSG vers une destination surprenante !

À voir

Mercato : Yan Diomandé au PSG, son prix complique tout

« Si son choix de ne pas poursuivre l’aventure est désormais arrêté, il n’a pas encore définitivement tranché quant à sa future destination », avance le quotidien francilien. Le quotidien régional explique que les performances du Titi avec les équipes de jeunes ont suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens à l’approche de la fin de son contrat aspirant.

Son choix de quitter les doubles champions d’Europe peut également être lié à l’arrivée d’Alessandro Longoni en provenance de l’AC Milan. Ce dernier devrait premièrement jouer avec l’équipe Espoirs du PSG, dans laquelle Martin James était titulaire cette saison.

Il pouvait donc penser que son temps de jeu allait fortement baisser, sachant que se faire une place en équipe première semble être très difficile avec les présences de Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Renato Marin. À l’instar de Mike Maignan en 2015, Martin James s’apprête à rejoindre les rangs de Lille LOSC.

Le LOSC en discussions avancées avec Martin James

Comme Mike Maignan, le jeune Martin James espérait pouvoir avoir sa chance au Paris Saint-Germain. Mais avec Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Renato Marin devant lui, c’est peine perdue.

Lisez aussi : INFO PSG : Nouvelle tuile avant le derby contre le Paris FC

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Le verdict de l’UEFA enfin connu ?

Face à cette situation, le natif de Versailles aurait donc pris la décision de plier ses bagages, surtout qu’Olivier Létang le veut absolument à Lille dès cet été. D’après plusieurs sources proches du dossier, les négociations seraient déjà à un stade avancé entre le président des Dogues et l’entourage du jeune portier.

Lire la suite sur le PSG

Ligue 1 : Avant le voyage à Monaco, le PSG acte une mauvaise

PSG : Un coup dur de dernière minute confirmé avant Tottenham

Dans le club nordiste, James, qui avait rejoint le PSG en 2022, pourrait obtenir une place dans l’effectif professionnel. Une donnée qui aurait fait pencher la balance dans ce dossier.

À voir

Mercato FC Nantes : Un renfort de poids débarque à Nantes