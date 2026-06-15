Mercato FC Nantes : Un renfort de poids débarque à Nantes  

Le nouveau technicien du FC Nantes, Michel Der Zakarian peut compter sur un roc pour la saison prochaine. Les dirigeants nantais ont déjà blindé la pépite.

Mercato FC Nantes : Michel Der Zakarian tient déjà sa pépite

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Le FC Nantes plonge en Ligue 2, mais sa reconstruction commence déjà. Pour réussir la montée dans l’élite, le nouveau coach Michel Der Zakarian peut compter sur un renfort immédiat et gratuit.

Le FC Nantes s’appuie à nouveau sur son centre de formation. Récemment, le club a offert plusieurs premiers contrats professionnels à ses espoirs pour sceller sa confiance en la nouvelle génération. Parmi ces visages d’avenir, Tom Raiani suscite de grandes attentes.

Le jeune défenseur de 18 ans a prolongé son aventure nantaise. Il a signé un contrat professionnel liant son avenir au club jusqu’en 2029. Arrivé de Laval en 2022, ce gaucher a gravi patiemment les échelons, quittant les U19 pour la réserve avant de rejoindre le groupe professionnel à l’entraînement.

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Initialement aligné au milieu de terrain, le staff l’a repositionné avec succès sur le côté gauche. Désormais latéral ou piston, Raiani combine idéalement une technique fine, une grosse endurance et une vraie maturité tactique. Ses performances solides l’ont imposé comme un élément incontournable de sa génération.

D’ailleurs, ses 20 sélections en équipe de France des moins de 16 ans confirment ce statut international. Sa victoire au Mondial de Montaigu en 2024 prouve également sa capacité à briller sous pression.

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Tom Raiani a une chance en or sous Der Zakarian. Le nouvel entraîneur nantais adore lancer les jeunes. Connu pour sa rigueur, Michel Der Zakarian sait intégrer les talents. Le flanc gauche de la défense, instable depuis des mois, offre une opportunité parfaite. Une place attend l’espoir nantais. Tom Raiani possède une occasion en or durant les matchs de préparation estivale.