Ça chauffe à l’OM : Désaccord entre Greenwood et Lorenzi !

Le climat se tend à l’OM autour du dossier Mason Greenwood. Un premier différend entre l’attaquant anglais et les dirigeants marseillais commence à faire parler.

Mercato OM : Mason Greenwood pousse pour rejoindre l’AS Rome, mais…

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L’Olympique de Marseille fait face à un véritable casse-tête en ce début de mercato. Le club phocéen doit impérativement renflouer ses caisses pour éponger un déficit abyssal. Plus de 105 millions d’euros. Cela exige une vaste opération de dégraissage. Mason Greenwood figure notamment comme la pièce maîtresse des ventes.

L’attaquant anglais a séduit par son efficacité offensive. Il comptabilise 26 bus et 11 passes en 45 matchs cette saison. Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs cadors européens. S’il l’Atlético Madrid et le Borussia Dortmund sont sur ses traces, c’est bien l’AS Rome qui est en pole position pour sa signature. Mason Greenwood étant enclin à rebondir en Italie.

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L’entraîneur Gian Piero Gasperini a personnellement convaincu le joueur de 24 ans de rejoindre son effectif. La situation se cristallise désormais autour d’un désaccord financier. Marseille réclame un minimum de 55 millions d’euros, une somme pour compenser la clause de 40 % reversée à Manchester United. Tandis que les Giallorossi refusent pour l’instant de franchir la barre des 40 millions.

L’Olympique de Marseille refuse de le brader

L’AS Rome et ses dirigeants misent sur la volonté du clan Greenwood pour décanter la situation. L’ancien Mancunien et son agent multiplient les tractations afin d’obtenir gain de cause. Sauf que les responsables de l’OM, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard, refusent catégoriquement de brader un joueur à forte valeur marchande.

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Ils préfèrent jouer la montre malgré les difficultés financières qui pèsent sur le club. À ce stade, le dossier Greenwood est dans l’impasse. Il faudra forcément un effort colossal de l’écurie italienne pour tenter de finaliser la transaction.