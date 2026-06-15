42M€, contrat 5 ans, le PSG tient l’héritier de Marquinhos !

Marquinhos pourrait rester une année de plus au PSG la saison prochaine, mais Luis Campos et Luis Enrique s’activent déjà en coulisses en vue de sa succession. Un roc défensif pourrait ainsi débarquer dans la capitale cet été. Explications.

Mercato : Le PSG accélère pour Joel Ordonez

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Le PSG a sa cible numéro 1 pour la défense centrale. Auteur d’une grosse saison sous les couleurs du Club Bruges, Joel Ordonez est la grande priorité du Paris Saint-Germain pour l’après-Marquinhos. D’après PSG Inside Actus, Luis Campos aurait déjà transmis une première offre en fin de semaine dernière : 42 millions d’euros pour le club belge.

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Et le conseiller sportif aurait également préparé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031, pour le défenseur central de 22 ans avec à la clé un salaire de 250.000 euros brut par mois. Le média spécialisé précise que ce montant pourrait grimper avec les différents bonus liés à la performance du joueur. L’été dernier, l’OM avait tenté de le recruter sans succès.

Joel Ordonez est finalement resté à Bruges, digéré ce transfert raté, et a brillé, notamment en éliminant l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. L’AC Milan et Chelsea s’intéresseraient aussi au natif de Guayaquil , mais son choix serait bien fait : il veut rejoindre son compatriote Willian Pacho à Paris, comme le rapporte le journaliste britannique Graeme Bailey.

Cependant, le Club Bruges prendra le temps de voir si d’autres offres arrivent avant de trancher. Luis Campos voudrait rapidement boucler ce dossier, même si Tottenham pourrait retarder l’échéance.

Tottenham propose 45M€ pour Joel Ordonez

Le PSG va devoir se montrer encore plus généreux pour conclure le transfert de Joel Ordonez. Priorité de Luis Campos pour remplacer Marquinhos dans un futur proche, le défenseur du Club Bruges aurait fait l’objet d’une offre de 45 millions d’euros de la part de Tottenham, à en croire CaughtOffside.

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« Liverpool, après avoir quelque peu tempéré son intérêt, envisage de nouveau sérieusement Ordonez. Cependant, Tottenham semble actuellement en pole position pour s’attacher ses services, le club étant à la recherche de renforts défensifs. Si Bruges s’est montré déterminé à conserver Ordonez, le club londonien semble désormais prêt à vendre l’international équatorien pour une somme avoisinant les 45 millions d’euros.

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On m’a indiqué que sa disponibilité pourrait également intéresser Chelsea, Newcastle et la Juventus, mais pour l’instant, Tottenham et Liverpool restent les principaux prétendants », rapporte le média britannique. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu !