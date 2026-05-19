Mercato RC Lens : Un grand retour innatendu à Bollaert

Le RC Lens prépare déjà les contours de son prochain mercato estival avec l’ambition de renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, les Sang et Or auraient relancé une piste bien connue à Bollaert ; Elye Wahi, aujourd’hui sous contrat avec l’Eintracht Francfort.

Mercato RC Lens : Elye Wahi redevient une cible offensive

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Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le RC Lens travaille activement sur plusieurs profils capables d’apporter davantage de solutions offensives la saison prochaine. Les dirigeants artésiens explorent plusieurs pistes, dont celle menant de Elye Wahi. Passé par l’Artois entre 2023 et 2024, l’attaquant de 23 ans garde une belle image auprès des dirigeants lensois malgré son passage plus compliqué en Allemagne.

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Selon Média Foot, le RC Lens envisage sérieusement un retour d’Elye Wahi cet été. Recruté par l’Eintracht Francfort avec de grosses attentes, l’ancien Marseillais n’est jamais parvenu à s’imposer en Bundesliga.

Auteur d’un seul but en 25 matchs avec le club allemand, il avait été prêté à l’OGC Nice l’hiver dernier pour retrouver du temps de jeu. Un choix payant puisque l’attaquant ivoirien a retrouvé des couleurs sur la Côte d’Azur avec cinq buts et une passe décisive en 14 rencontres de Ligue 1.

Une concurrence dans le dossier

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Le dossier s’annonce toutefois loin d’être simple pour le RC Lens. Toujours selon Média Foot, le Sporting CP suivrait également la situation d’Elye Wahi avec attention. Le club portugais apprécierait particulièrement son explosivité et sa vitesse. L’Eintracht Francfort serait désormais ouvert à une vente lors du prochain mercato estival.

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Selon Sabah, des discussions pourraient démarrer autour de 15 millions d’euros, tandis que Sky Sport évoque un montant pouvant atteindre 25 millions d’euros. De quoi faire d’Elye Wahi l’un des dossiers offensifs chaud du côté du RC Lens.